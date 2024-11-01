「電子牛肉乾」擬明年上半年推行　11.18起申牌續牌須交電子聯絡方式(更新)

「電子牛肉乾」計劃明年上半年推行，警方與運輸署今交代向駕照申請人收集電子聯絡方式的安排。(蘇文傑攝)

【16:40更新】 政府計劃明年推行以電子方式發出交通違例事項告票，包括俗稱「牛肉乾」等違例泊車定額罰款通知書。警方與運輸署今午(1日)交代向駕駛執照和車輛牌照申請人收集電子聯絡方式的相關安排。警方指擬明年上半年推行告票電子化，以手機短訊(SMS)或電子郵件發出告票，在推行初期將會電子及紙本雙軌並行。運輸署則指，本月18日起申請牌照或續牌時必須交電子聯絡方式。

初期「雙軌並行」續發紙本

運輸署指，由今年11月18日起，市民到運輸署申請牌證或續牌時，必須提供一個可以接收短訊的香港流動電話號碼，或一個可以接收電子郵件的電郵地址。相關「電子聯絡方式」必須要以一次性密碼核實，核實方式分別是網上申請，即時核實；或紙本申請後，到指定平台核實。如聯絡方式改變，駕駛者需要72小時內通知運輸署更改。

警方表示，為讓市民在計劃初期有足夠時間適應電子告票，警方會實施「雙軌並行」措施，在提供「電子牛肉乾」的同時，亦會提供傳統紙本告票。

短訊以「#」開頭 不會附有超連結

運輸署提醒市民，提供一個最常用、最常查看及長期使用的聯絡方式，同時保存核實平台的確認頁面作紀錄。另外，運輸署已登記參與「短訊發送人登記制」， 與「核實電子聯絡方式」相關的短訊只會以 「#TDeContact」發送人名稱發出。署方強調，不會發出附有超連結的短訊或電郵。如接獲沒有「#」號的疑似偽冒短訊，切勿披露個人資料或付款，亦不要開啟超連結以避免引導至虛假網站。

當局強調，提供一個經核實的電子聯絡方式是非常重要，否則會錯過警方或運輸署發出的通知，因而未能及時繳交電子告票或隧道費，可能會承擔額外的附加費或法律責任。