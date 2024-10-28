麥美娟：關愛隊均是義工「吟錢」買嘢畀街坊　輪更當值自問做到嗎？

麥美娟表示，各區關愛隊目前的工作均已超出當初目標，相信增加資源可令其工作更順暢，又希望增設表揚計劃嘉許他們的表現。(資料圖片)

施政報告提出恆常化關愛隊服務，並在下一期撥款增加資助金額50%，民政及青年事務局局長麥美娟昨日(27日)於新城電台節目表示，關愛隊均是義工，從沒領取津貼，坦言各區關愛隊目前的工作均已超出當初目標，但相信增加資源可令其工作更順暢，又希望增設表揚計劃嘉許他們的表現。

麥美娟表示，過去一段時間關愛隊不但沒有領取津貼，甚至會「吟錢」自掏腰包購買物資服務市民，「有啲緊急嘅情況，你見到街坊真係好需要，佢哋逃生出嚟鞋都冇，你都要幫佢哋買埋拖鞋，水啊、食嘢啊，呢啲更加不在話下。我畀佢哋嘅任務最初係探訪、聯繫，同埋有需要嘅時候做一啲應急服務，但係呢段時間已經好多超越咗佢哋本來嘅服務要求，範疇越來越多」，她舉例華豐大廈火災，關愛隊短時間內到場，透過民政專員協調，動員整個油尖旺區約20隊關愛隊，以及東區關愛隊支援居民。

增設表揚計劃 「畀張紙你唔係話獎品獎金」

她又分享落區探望關愛隊義工時的見聞，「我記得接觸咗個少數族裔嘅關愛隊，佢話佢哋日頭返工，放工就嚟庇護中心當值，當值到咁上下有人接班，佢就返去瞓幾個鐘頭，跟住返工跟住又再嚟，好似返工咁輪更，大家有時撫心自問我哋自己可唔可以做到咁呢？」

麥美娟說，非常尊敬關愛隊義工，希望透過恆常化關愛隊服務及增加資源，令隊員工作更順暢，服務到更多市民，同時增設表揚計劃嘉許他們的表現，「呢個唔係一個獎勵計劃，畀張紙你啫，唔係話獎品獎金」，將由政務司司長頒發感謝狀。