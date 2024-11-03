香港新增1428名末期腎衰竭病人 53%糖尿病引發 醫生籲市民定期做檢查

香港新增1,428名末期腎衰竭病人 53%糖尿病引發 醫生籲市民定期做檢查 (陳詠琳攝)

香港目前有約一成人患糖尿病；若未能控制得當，或影響腎臟的微絲血管，再引發腎衰竭，嚴重者需進行血液透析(洗血)或腹膜透析(洗肚)，對身體和經濟均做成負擔。香港腎臟基金會主席雷兆輝表示，香港去年新增1,428名末期腎衰竭病人，當中有53%由糖尿病引發。他續指，根據人口健康調查報告，香港有一半糖尿病患者並不知道自身的病情，確診糖尿病的患者亦有一半人血糖控制得不達標，認為找出糖尿病患者最為重要。雷兆輝呼籲市民及早發現糖尿病、控制血糖，盼推廣全民腎健康。

年約50歲的薛偉良做夜更的士司機超過10年，逾30歲時已證實患有高血壓，約10年前更確診糖尿病，並在約3年前由糖尿病引發腎衰竭，需長期接受透析治療；為維持生計，選擇家居自動腹膜透析(APD)，在睡覺期間「洗肚」12小時，晚上繼續工作。

APD機成沉重經濟負擔 家居自動腹膜透析(APD)須用到每部售84,000元的APD機，並每月數千元購買消耗品。薛偉良坦言，數萬元APD機加上每月購買「洗肚」消耗品為他造成沉重經濟負擔，幸參加香港腎臟基金會的「共融互用計劃」，在獲匹配透析機的首36個月，每月向基金會支付3,222元，其後便能免費使用透析機至無須接受治療，減輕負擔。