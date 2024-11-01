香港多角度｜摔跤理事會主席尼雅斯：港體育資源分配管理待改善

今年的奧運會上本港運動員的表現使人振奮，令市民更關注香港現時的體育發展狀況，甚至能否發展成為一個產業。來自荷蘭的中國香港摔跤理事會主席馬素．尼雅斯(Masoud Niazi)認為，香港政府在發展體育運動上己投入不少資源，惟未能充分且適當地運用及分配予各們體育項目以助其發展。但他相信未來政府若能在發展方針上帶來新的改變或方向，本港體育運動定能蓬勃發展，形成百花齊放之景。
隨著體育的發展變得多元，不少新興運動湧現，而摔跤雖是項歷史悠久項目，但在本港卻是近年來才受人關注。尼雅斯表示，儘管摔跤對香港而言是項較新興的運動，但他認為這幾年來摔跤的發展已相當迅速，故未來為學員和運動員制定計劃及推廣將會是主要的方向。他表示，理事會正為日後舉辦大型活動作準備，盼透過與中國內地，甚至美國等國家合作，利用本港優勢及潛力，推動摔跤的發展。
相較西方國家，他們的體育文化與本港截然不同，尼雅斯指外國是透過教育體制來發展小孩對體育的興趣，香港則並不列作運動為教育的一欄，故難以從小在日常學習中培養孩子對運動的興趣。作為教練的他亦眼見此文化差異令本港孩子對運動的態度欠熱衷。
冀政府能做好資源管理
尼雅斯認為香港政府對發展體育項目的支持有目共睹，在體育設施、資金等方面已投放了不少資源，惜在使用、管理、分配上成為最關鍵的問題，故他日若能將這一切資源有效地分配，相信將會為整個體育發展帶來幫助。因此，他強調當前政府若希望推動本港體育有更進一步的發展，甚至發展為一門產業，理應從規劃上著手，研究資源的使用與安排後，方制定新的措施和機制，以令各方均能得到適切的資源。
談論明年啟德體育園開幕一事，尼雅斯同意體育園的建成將會為香港舉辦大型活動與賽事帶來一定程度的優勢，透過吸引世界各地運動員來港，成為本港運動員，甚至年輕一代的榜樣，亦會令他們對體育的參與帶來動力。同時，香港的體育和運動員也能得到更多的關注，而不論在媒體報道上還是在得到贊助商支持方面，對他們以及運動項目的發展均有很大影響。
穆斯林友善政策增加溝通
作為一個穆斯林教徒，尼雅斯認為本港的宗教自由度相對地高，對穆斯林教徒亦友善，他們文化中需要的東西在香港亦能容易找到。但未來若香港希望能吸引更多中東地區的人民來投資或發展，他認為，最重要的是要改變港人對中東穆斯林人的心態，他指出港人做事總存在著一些特定的框架，而中東地區如阿聯酋等地的人較喜歡接受挑戰，創造新的東西。故只要雙方在工作上持開放的態度，相信日後中東人民亦願意選擇來港發展，為香港帶來更多的機遇。
馬素．尼雅斯原籍伊朗，現效力荷蘭，他自小便接觸摔跤，是前伊朗國家隊成員及現役荷蘭國家隊成員兼教練。他早年於伊朗完成大學課程後，選擇到荷蘭漢恩大學(Han University of Application Science)繼續進修，畢業後便投身職業摔跤。馬素．尼雅斯曾代表伊朗及荷蘭參加不少世界錦標賽及歐洲冠軍賽等國際賽事，並奪得多項佳績；其後來港發展，於2020年任香港柔道總會技術教練，並於2021年開辦中國香港摔跤理事會，成為該會主席，致力推動本港的專業摔跤運動。