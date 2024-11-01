香港多角度｜摔跤理事會主席尼雅斯：港體育資源分配管理待改善

今年的奧運會上本港運動員的表現使人振奮，令市民更關注香港現時的體育發展狀況，甚至能否發展成為一個產業。來自荷蘭的中國香港摔跤理事會主席馬素．尼雅斯(Masoud Niazi)認為，香港政府在發展體育運動上己投入不少資源，惟未能充分且適當地運用及分配予各們體育項目以助其發展。但他相信未來政府若能在發展方針上帶來新的改變或方向，本港體育運動定能蓬勃發展，形成百花齊放之景。

隨著體育的發展變得多元，不少新興運動湧現，而摔跤雖是項歷史悠久項目，但在本港卻是近年來才受人關注。尼雅斯表示，儘管摔跤對香港而言是項較新興的運動，但他認為這幾年來摔跤的發展已相當迅速，故未來為學員和運動員制定計劃及推廣將會是主要的方向。他表示，理事會正為日後舉辦大型活動作準備，盼透過與中國內地，甚至美國等國家合作，利用本港優勢及潛力，推動摔跤的發展。

相較西方國家，他們的體育文化與本港截然不同，尼雅斯指外國是透過教育體制來發展小孩對體育的興趣，香港則並不列作運動為教育的一欄，故難以從小在日常學習中培養孩子對運動的興趣。作為教練的他亦眼見此文化差異令本港孩子對運動的態度欠熱衷。

