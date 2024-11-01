香港博物館節 昂然踏入第十年 七十多項精采節目 另類博物館之旅

康樂及文化事務署(康文署)於11月為大家帶來另類博物館之旅！由今日 (11月1日)至30日，康文署轄下各大博物館及藝術空間將(聯同合作夥伴)攜手推出「香港博物館節2024」。今年博物館節已踏入第十年，並繼續以「香港有歷史. 藝術. 科學. 博物館」為主題，逾七十項精彩節目將會陸續登場，帶大家一同探索香港豐富而獨特的文化歷史和藝術多元面貌，大家可密切留意活動時間。 繽Fun 博物館嘉年華 香港博物館節2024為大家帶來一連兩天的盛大開幕節目「繽Fun博物館嘉年華」，由香港太空館、香港藝術館、科學推廣組、文物修復辦事處、非物質文化遺產辦事處、香港公共圖書館、電影節目辦事處、觀眾拓展辦事處及音樂事務處等多個文化組別合作，攜手向公眾宣傳和推廣中華文化的多元藝術與文化領域。一家大細可以共同前往參加，共度愉快周末。 活動日期：11月2日至3日 (星期六及日)

地點：香港文化中心露天廣場

「躍動醒獅」開幕表演 日期：11月2日（星期六）

時間：上午11時至11時15分

地點：香港文化中心露天廣場C區 「親親舞獅」互動攤位 日期：11月2日（星期六）

時間：下午12時至6時

地點：香港藝術館前方 藝術廣場

表演團體：郭氏功夫金龍醒獅團 2024社區文化大使—竹韻小集

「武林絕『樂』」— 親子音樂劇場︰黃飛鴻的音樂秘笈 日期：11月2日（星期六）

時間：上午11時30分至下午12時45分

地點：香港文化中心露天廣場C區

表演團體：竹韻小集 「再見木偶」表演 日期：11月2日（星期六）

時間：下午1時30分至2時30分

地點：香港文化中心露天廣場C區

表演團體：黃暉木偶皮影有限公司 藝韻樂音音樂會 日期：11月2日（星期六）

時間：下午2時30分至3時30分

地點：香港藝術館1樓匯堂

表演團體：香港藝術館之友贊助及協辦

小提琴家陳詩韻，大提琴家袁乙熙，鋼琴家王匡慧 樂動社區．音樂事務處中西器樂小組獻藝 日期：11月2日（星期六）

時間：下午4時至5時

地點：香港文化中心露天廣場C區

表演團體：音樂事務處中西器樂小組 「親親麒麟」展示及工作坊 日期：11月3日（星期日）

時間：上午11時至下午6時

語言：粵語及英語

地點：香港藝術館前方 藝術廣場

「星海遊蹤」尋寶遊戲 太陽觀測 「蠟」之修復術攤位活動 微電影放映—香港心度遊（康文故事）

「星海遊蹤」尋寶遊戲 日期：11月2日及3日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

語言：粵語

地點：香港太空館展覽廳（需付入場費） 太陽觀測 日期：11月3日（星期日）

時間：下午12時30分至2時30分

語言：粵語

地點：梳士巴利花園 工作坊及攤位活動： 1.「蠟」之修復術攤位活動

2.『喜』動圖書館 外展活動車

3.悅讀三國」互動故事裝置 日期：11月2日及3日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港文化中心市集 微電影放映—香港心度遊（康文故事） 日期：11月2日及3日（星期六及日）

時間：下午5時至6時

語言：廣東話對白，中文字幕

地點：香港文化中心露天廣場C區 薄扶林舞火龍巡遊—龍游十八區 日期︰11月3日（星期日）

薄扶林舞火龍簡介

時間：下午4時至4時15分

地點：香港文化中心露天廣場C區

巡遊時間：下午4時15分至6時

巡遊路線：香港文化中心露天廣場C區 → 香港藝術館有蓋行人道對出空地 → 尖沙咀公眾碼頭 → 香港文化中心露天廣場A區

香港鐵路博物館同樂日2024 葛量洪號滅火輪展覽館同樂日2024

同樂日系列 香港鐵路博物館同樂日2024 鐵路迷除可參觀窄軌蒸汽火車頭、柴油電動機車、歷史車卡、鐵路檢查車、號誌臂等，親身接觸鐵路文物。還可與柴油電動機車合照，以及於展覽廳欣賞舊售票處及訊號控制室，透過文物、火車模型和歷史圖片，認識香港鐵路的發展歷程，穿梭鐵路今昔。

日期：11月17日 (星期日)

地點： 香港大埔大埔墟崇德街 13 號香港鐵路博物館 葛量洪號滅火輪展覽館同樂日2024 於同樂日安排多項精彩活動，帶大家走入「滅火輪的大腦」，探索滅火輪控制室；亦有「滅火小英雄」合照活動、文物修復辦事處攤位遊戲及介紹，以及「消防裝備知多D」，並有「救火英雄話當年─『滅火輪』的故事」由現已退休，昔日的救火英雄細訴滅火的英勇事蹟。亦安排了「滅火輪懷舊攝影」工作坊、「小小滅火輪」融臘襟章製作、滅火輪噴水表演以及「非凡毛孩」－火警調查犬示範等，帶大家全方認識這海上救火先鋒。

日期：11月30日 (星期六)

時間：上午10時至下午6時

地點：香港鰂魚涌公園葛量洪號滅火輪展館

「香港博物館節2024」深圳分會場—「匠心之美」系列 茶具文物館 40周年派對

博物館夥伴節目 今年博物館節繼續與粵港澳大灣區的博物館夥伴合作，為大家帶來更多精彩節目選擇。當中包括： 「香港博物館節2024」深圳分會場—「匠心之美」系列 系列將推出「木雕貼金體驗」、「榫卯結構木工活動」、「印章篆刻體驗」和「版畫製作」等多個工作坊，由專人教大家製作這些製品，帶大家親身體驗中華文化傳統工藝的「匠心之美」。 日期：11月9日、16日、17日及23日

地點：深圳博物館 特選節目系列 香港博物館節精心安排了一系列特選節目，帶大家深入認識不同的博物館。 茶具文物館 40周年派對 為慶祝茶具文物館四十周年，將舉辦兩場晚遊活動，透過嶄新投影技術回顧茶具文物館的歷史與使命，為觀眾帶來特別的視聽藝術體驗，共度愉快的晚上。即場參加，無須報名。 《茶煙．輕颺》光影展及「藝韻樂音」音樂會

日期：2024年11月23日 (星期六)

時間：下午6時30分至8時

地點：茶具文物館正門外牆及入口 《茶煙．輕颺》光影展及館內暢遊活動

日期：2024年11月24日 (星期日)

時間：下午6時至8時

地點：茶具文物館正門外牆及展覽廳 博物館通行證資訊

館長解碼 | 香港抗戰及海防博物館