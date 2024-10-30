香港仔瀑布灣外傭命案 警列謀殺 夫婦被捕

香港仔瀑布灣公園前日發生命案，一名外籍女子被發現在水中載浮載沉，警方接報到場將她救起時，發現她明顯死亡。事件昨有新進展，初步證實女死者為一名25歲來自東南亞的外籍家傭，其後鎖定一名34歲外籍男子疑與案有關，經調查發現，案發後，男子與36歲的港人妻子離港前往內地，二人於昨傍晚乘搭高鐵回港後在西九龍站被捕。 被捕人分別是34歲外籍男子持香港身份證，涉嫌謀殺；而36歲女子則為香港人，涉嫌協助罪犯。二人為夫婦關係居於鴨脷洲。案發於前日早上7時半，鄰近華富邨的香港仔瀑布灣公園附近，有途人發現一名女子在水中載浮載沉，大驚報警。警方接報到場，發現女子已證實不治。消息指，女子為菲律賓籍。

警方昨早繼續派員到場搜證，封鎖瀑布附近範圍，又派員由瀑布頂部游繩向下搜索，至下午約4時35分，警方完成搜證後解封現場。港島總區刑事總部警司冼國明昨晚交代案情指，女死者年約25歲，來自東南亞地區，來港3至4年，從事家庭傭工工作，與男疑犯已認識一段時間，但並非其家傭。警方調查發現，事發前即周日(27日)晚上11時，女死者曾與一名男子坐的士到現場，曾到瀑布頂部附近；約30至40分鐘，涉事男子獨自乘的士離開，而女死者則於翌日早上被發現在瀑布底。她前額和腦後有2至4厘米的傷口，四肢輕微損傷，而衣服和財物完整；經法醫調查後，初步確認女死者頭部曾受硬物撞擊，並在水中溺斃。



港島總區重案組接手跟進，瞬即鎖定男被捕人身份，掩至其位於鴨脷洲住所時，發現他與妻子已離港前往內地，至昨午約5時返港時被捕，兩人正被扣查。警方會調查女死者及男疑犯的關係、事發經過及行兇動機。男疑犯暫時未見有精神病紀錄。而案中是否涉及落藥飲酒有待毒理及法證報告。 就案件改列謀殺，冼國明解釋，警方檢視證據認為女死者不似自然死亡，加上男疑犯「好多嘢我地覺得係非常之唔合情理」，包括案發後無報案、立即離港、「相關證據無緣無故由其身上消失」等。至於疑犯妻子同被捕，他則稱，由於妻子事發後與丈夫快速離港，有很高的協助罪犯的可能，故將她拘捕。夫婦返回內地原因，暫不便透露。

瀑布灣公園在1976年隨華富邨工程而建立，由康文署管理，公園北部有一道天然瀑布，據報曾有曾有「鼇洋飛瀑」和「扶林飛瀑」的美譽，其後薄扶林水塘被截了一半水流。天然瀑布附近有淺灘，可遠眺東博寮海峽及南丫島的景色，石灘附近有一座被棄置的碉堡，成不少遊人探幽探秘景點。