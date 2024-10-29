香港中風學會攜手叮叮科創招募學生大使 即日起接受全港中學提名申請

鑑於近20年愈益嚴重的中風年輕化趨勢，香港中風學會與「叮叮科創」(tramplus)合作，推出「擊退中風」學生大使計劃，由即日(29日)起至11月1日向全港中學招募合共20位學生大使，將有機會參觀復康中心、透過小型工作坊與醫生代表深入了解中風並獲全額資助學習AI技術，結合創意製吉祥物及宣傳片，提升大眾對中風關注及宣傳口訣「談笑用兵」。

中風口訣「談笑用兵」

香港中風學會會長李少雄醫生表示，三分之一的中風病患者永久傷殘，每年有超過3,000港人因中風致命，但只要記住中風口訣「談笑用兵」(「談」表達或說話有困難、「笑」面部表情不對稱、「用」一邊手腳無力，「兵」即時致電999求醫)，就有機會避免延誤救治。