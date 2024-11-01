首9個月錄逾3萬騙案 假技術支援案湧現兩成涉冒警

假扮客服、偽冒技術支援，騙徒唯一目的是呃錢。警方今年首9個月接逾3萬宗騙案，按年升8%，以電話騙案為主，大部分涉假冒客服，最近則轉以假冒技術支援，涉及56宗案件，當中12宗更訛稱為香港警察及網罪科；單一損失涉及1,000萬元。警方指，若電腦彈出「電腦中毒」訊息，並指需要尋求技術支援，便要小心，因科技公司不會主動聯絡提供修復電腦的支援，亦不會要求用戶提供財務資料及轉帳；警方則不會要求市民開放遠端操控程式或提供銀行密碼。為提升公眾防騙意識，警方10月初舉辦「全城反詐大抽獎」，吸引75萬人次下載「防騙視伏App」，第二階段抽獎昨起至11月底舉行。

警方在今年首9個月錄得32,120宗騙案，較去年同期增逾2,400宗，升約8%，以電話騙案為主，大部分是假冒客服。警方指，騙徒近期轉為假冒技術支援，截至10月30日錄56宗案件，涉款逾5,300萬元，其中兩成、12宗更涉假冒香港警察及網罪科，合共損失超過1,600萬元，單一損失最多的個案在6月發生，涉1,000萬港元。 假冒技術支援一般行騙方法是︰網站會有彈出式視窗和通知，部分是商戶廣告，部分是通知用戶訊息。騙徒利用相關方式，在不同平台賣廣告，並將廣告假扮成彈出式視窗發出系統錯誤警告。部分受害人曾到訪可疑網站，其後電腦彈出「電腦中毒」訊息，要求尋求技術支援。因出視窗會令瀏覽器進入全螢幕模式，用戶無法發現一般彈出式視窗「X」關閉鍵，受害人不疑有詐，按訊息提供假技術支援電話號碼尋求支援。對方聲稱是電腦人員或執法人員，要求受害人下載遠端操控程式，並輸入銀行帳戶密碼，後來被盜取資訊及轉走金錢。

要求開放遠端操控程式或提供銀行資料要小心 網絡安全及科技罪案調查科警司陳純青表示，市民如收到突如其來的電腦中毒通知，應該停一停，想一想，可查詢「防騙視伏App」手機應用程式輸入可疑資料，以作查核；又指出絕大部分電訊供應商不會要求市民做上述的操作，警方更不會要求市民開放遠端操控程式或提供銀行密碼。 陳純青補充，假冒技術支援騙案單一損失最大的案件，於6月發生，受害人上網期間收到通知畫面，指電腦被病毒軟件入侵，受害人按指示聯絡「技術人員」後，對方以不同藉口要求開放電腦權限，受害人經數次轉帳後，共損失1,000萬元。

假冒客服騙案方面，騙徒則以短訊或致電市民，包括聲稱保險計劃將到期，不繳費個人戶口將被扣款，騙徒亦會引導受害人點擊釣魚連結，要求輸入個人資料或致電假客服。有受害人跟從指示在銀行戶口入錢，單一最大損失15.8萬港元。 大抽獎第二階段12月14日公布得獎名單 為提升公眾整體防騙意識，警方由10月初至11月30日舉辦「全城反詐大抽獎」，分兩期舉行，設超過4萬份獎品，由不同界別的機構捐贈支持，總值逾300萬元；包括全新電動車、智能手機、信用卡簽帳額、機票、酒店住宿、珠寶首飾、電器及生活品禮券等。首階段大抽獎於10月25日透過電腦隨機抽出5名大獎幸運兒，並於昨舉行頒獎禮，由警務處長蕭澤頤等主持。