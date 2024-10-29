風雨蘭：性暴力求助持續上升 促推行性罪行法律改革

風雨蘭發表最新一份《風雨蘭個案回溯研究統計報告2019-2023》，就2019至2023年的五年間所深入跟進之1,984宗性暴力求助個案及其他過去之個案作數據統計及分析。

延遲求助個案數字顯著 報案率下跌

研究顯示風雨蘭作跟進的整體性暴力個案數字呈持續上升趨勢。由2009-13年間的1,047宗攀升至2019-23年的1,984宗個案。研究亦發現本港延遲求助個案數字在過去15年依然顯著，過去5年間，當事人平均延遲約4.2年求助。

然而報案率有所下跌，2009-13年間有56.8%的個案事主有報案，至2019-23年間僅為41.4%。風雨蘭資深研究主任邱志衡博士表示，不少案件因當事人撤訴而終結，反映現有司法程序的保護措施並不足夠，減低了當事人尋求公義的信心，相關支援措施仍有待進步。