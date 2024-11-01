陳茂波總結行程　沙特對科研合作感興趣　同意香港是超級聯繫人

財政司司長陳茂波總結沙特利雅得行程時表示，今次共簽署約10份合作備忘錄，透過不同層面的接觸，發現沙特對香港、內地和亞洲市場，以至引進資金方面，比原先想像大。當局亦有同未來投資倡議大會（FII）， 討論再次來港舉辦「FII PRIORITY」亞洲峰會，形容對方反應非常正面。
沙特非常歡迎本港創科企業落地發展
陳茂波表示，兩地創科企業有交流和對接，當局有與投資創科的沙特基金交流，並與當地主權基金深入討論等。沙特方面對科技研發合作很有興趣，非常歡迎本港創科企業落地發展。沙特公共投資基金亦與本港金管局簽署協議，歡迎綠色能源、新材料和健康科技等本港和大灣區企業到當地發展，亦討論如何鼓勵公司在兩地上市籌融資。
他又說，沙特保險監管機構希望來港長時間學習交流，以引入本港做法，認為本港有值得對標的地方，相信可加深彼此交往和感情基礎，有助推進下一步業務上的合作。當地資本市場機構亦同意與本港證監會每年定期會面，以及互派人員學習。
陳茂波說，當地同意香港是超級聯繫人和超級聯繫平台，可連接國際資金和不同新興市場的發展，除了大灣區、中國，更輻射其他亞洲市場，形容大家想法高度契合。
代表團成員、AIFT共同創辦人郭彥麟表示，經過近1年努力，很開心做到第一筆生意，金額涉及10億美元，會將沙特再保險資金服務全世界，發揮本港金融科技超級聯繫人角色，形容是非常有意義，期待在其他灣區國家例如阿聯酋，再取得成績。
原文刊登於 香港電台