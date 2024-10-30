陳凱欣：痛症中心「痛症剋星」廣告泛濫　不受條例規管

坊間有不少自稱痛症治療中心等處所，立法會議員懷疑當中涉及非醫療專業人員。議員陳凱欣指近年泛濫不良廣告，例如自稱「痛症剋星」等，因無提及治療二字，而不受相關條例規管。醫務衞生局承認有灰色地帶，會加強執法及教育市民。

中醫界立法會議員陳永光今日在立法會大會提出口頭質詢，他提到坊間有不少自稱痛症治療中心等處所，標榜能為顧客提供「正骨」、痛症治療等服務，但有市民在接受了懷疑非醫療專業人員提供的服務後受傷。陳永光指出這些處所經常用似是而非的宣傳手法，令市民難以區分真假，一但上當受騙便很難索償。他關注政府會否化被動為主動，「唔好等到有事先處理」，需與執法部門加強合作，包括放蛇打擊違法處所，維護業界聲譽。