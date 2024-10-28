長遠房屋策略｜未來10年目標供應44萬單位 加強與內地溝通打擊濫用公屋

政府公布《長遠房屋策略》周年進度報告。根據推算方法，下一個10年期總房屋需求為438000個單位，政府因而將供應目標定於440000個單位。房屋局已就《長策》進行檢視，並提出3個優化方向，包括持續以「供應主導」和「靈活變通」的原則提升房屋供應；完善置業階梯，促進青年置業；以及確保善用公屋資源，鼓勵公屋租戶上流。

公營房屋供應目標為308000個單位 房屋局發言人表示，在總房屋供應目標440000個單位中，公營房屋供應目標為308000個單位，私營房屋供應目標為132000個單位。在未來10年，政府已覓得足夠土地，可滿足公營房屋單位供應目標。在規劃公營房屋發展時會保持彈性，確保可以因應實際情況轉變而適時作出相應調整。 私營房屋供應方面，政府未來5年會準備好可通過賣地及鐵路物業發展，提供可興建約80000個單位的土地；加上市區重建局和其他私人土地發展項目，將可滿足132000個單位的私營房屋供應目標。至於較短期的供應，根據今年9月底的最新推算，未來3至4年，一手私人住宅物業市場的供應量預計約為108000個單位。

公屋/綠置居與其他資助出售單位的比例維持在70:30 發言人又說，近年公屋/綠置居與其他資助出售單位的比例維持在70:30。正如施政報告宣布，房委會將以邁向60:40的比例作為規劃基礎。房委會亦會檢視相關政策，滿足青年的置業需求，包括為白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼；增加「白表居屋第二市場計劃」的配額，並為青年申請者設立專屬配額；優化抽籤安排，增加屢次向隅者成功購買資助出售單位的機會。 另外，房委會採取措施全方位打擊濫用公屋。房委會將會加強與內地部門或機構溝通，以便獲取租戶有關擁有內地物業的資料，以採取適切跟進行動，又會推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報舉報濫用公屋的舉報人士提供獎賞。 房委會亦會全面檢視「富戶政策」下的入息限額，要求有能力的公屋租戶遷出。房委會會考慮按能者多付的原則，增加「富戶」所須繳交的額外租金。 原文刊登於 香港電台