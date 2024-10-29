長遠房屋策略報告料未來十年需43.8萬單位 維持供應44萬單位公私營7比3

新一份長策報告指，估計未來十年需要43.8萬個單位。報告指，統計處預計未來十年住戶數目淨增長達到19.7萬戶；另外預計約7.3萬戶受重建影響需要新單位。至於包括居於非住宅大廈和居於分間樓宇單位等環境欠佳的住戶，續沿用早前估算約有12.7萬戶。報告提及，政府將會立法制定住宅樓宇分間單位的出租制度，但「簡樸房」最終規管方案未定，並會在下一年期「長策」檢討有關數字。

房屋局表示，政府會把2025/26至2034/35年度十年期的公私營房屋新供應比例維持在70:30。按此，總房屋供應目標44萬個單位中，公營房屋供應目標為30.8萬個，私營房屋供應目標為13.2萬個。當局強調，在未來10年，政府已覓得足夠土地，可滿足30.8萬個公營房屋單位供應目標。

私營房屋供應方面，房屋局指，未來5年會通過賣地及鐵路物業發展，為市場提供可興建約8萬個單位的土地；加上市區重建局項目和其他私人土地發展項目，將可滿足《長策》未來十年期內13.2萬個單位的私營房屋的供應目標。至於較短期的私樓供應，根據今年9月底的最新推算，未來3至4年一手私人住宅物業市場的供應量預計約為10.8萬個單位，按年增1,000個。