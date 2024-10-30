鍾麗玲：有社交媒體將用戶個人資料訓練人工智能關注引私隱問題

個人資料私隱專員公署聯同全球15個私隱或資料保障機構，發布環球聯合聲明，關注社交媒體平台大規模擷取個人資料，用以訓練人工智能系統，關注可以引起重大的私隱問題，包括導致個人資料在不知情和不同意的情況下於暗網出售，以致個人資料被用於針對性的網絡攻擊、身份盜竊等。
個人資料或在暗網出售
私隱專員鍾麗玲表示，近年人工智能的興起，特別是生成式人工智能，都需要大量的個人資料或者其他資料去訓練這些人工智能，發表聲明是看到一些社交媒體或其他網站，把用戶的個人資料來訓練人工智能。
她在香港電台節目《千禧年代》說，用戶的個人資料可能是被第三者以一些自動化程序大量收集，作各式各樣的用途，有些是合法研究用途，也有些非法的用途，例如取了個人資料後就在暗網出售。
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建議相關機構採用多重保安
鍾麗玲建議相關機構應該採用多重保安措施，定期審視和更新這些措施，因為擷取的技術、科技發展是一日千里，這些平台要與時並進，採取最新的措施保障數據，他們可以考慮使用AI的技術，加強他們防禦非法的數據擷取。
她說香港沒有一個特別針對人工智能的法例，但不代表人工智能的開發或使用是沒有法例規管， 因為現私隱條例或保障IP版權的法例已適用。鍾麗玲認為可看看其他司法管轄區的法例監管情況是怎樣，再考慮未來的方向。
原文刊登於 香港電台