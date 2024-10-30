鍾麗玲：有社交媒體將用戶個人資料訓練人工智能關注引私隱問題

鍾麗玲表示，有社交媒體將用戶個人資料訓練人工智能，關注所引起的私隱問題。(資料圖片)

個人資料私隱專員公署聯同全球15個私隱或資料保障機構，發布環球聯合聲明，關注社交媒體平台大規模擷取個人資料，用以訓練人工智能系統，關注可以引起重大的私隱問題，包括導致個人資料在不知情和不同意的情況下於暗網出售，以致個人資料被用於針對性的網絡攻擊、身份盜竊等。

個人資料或在暗網出售

私隱專員鍾麗玲表示，近年人工智能的興起，特別是生成式人工智能，都需要大量的個人資料或者其他資料去訓練這些人工智能，發表聲明是看到一些社交媒體或其他網站，把用戶的個人資料來訓練人工智能。

她在香港電台節目《千禧年代》說，用戶的個人資料可能是被第三者以一些自動化程序大量收集，作各式各樣的用途，有些是合法研究用途，也有些非法的用途，例如取了個人資料後就在暗網出售。