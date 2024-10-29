醫院要求員工接種疫苗　否則須交書面解釋或15分鐘分享打針壞處

有公立醫院管理層據報要求員工在下月14日之前接種流感疫苗，否則須交不少於500字的書面解釋，或在部門會議時作15分鐘分享，解釋打針壞處。醫管局無回應事件是否屬實，但指知悉有部分醫院臨床部門可能會採取較進取的方式，要求員工解釋不接種疫苗的原因。醫管局已提醒有關臨床部門與員工加強溝通，避免產生誤會。

有任職新界西聯網醫院的醫護人員向傳媒報稱，該院的部門運作經理要求員工接種流感疫苗，否則須交書面解釋，又指「唔好交份一式一樣嘅（書面解釋）」。若員工未能繳交書面解釋，部門運作經理將要求有關員工在部門會議作15分鐘分享，解釋打針壞處。該醫護指，相關措施主要針對病房的病人服務助理。