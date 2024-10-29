醫院要求員工接種疫苗　否則須交書面解釋或15分鐘分享打針壞處

有公立醫院管理層據報要求員工在下月14日之前接種流感疫苗，否則須交不少於500字的書面解釋，或在部門會議時作15分鐘分享，解釋打針壞處。醫管局無回應事件是否屬實，但指知悉有部分醫院臨床部門可能會採取較進取的方式，要求員工解釋不接種疫苗的原因。醫管局已提醒有關臨床部門與員工加強溝通，避免產生誤會。
有任職新界西聯網醫院的醫護人員向傳媒報稱，該院的部門運作經理要求員工接種流感疫苗，否則須交書面解釋，又指「唔好交份一式一樣嘅（書面解釋）」。若員工未能繳交書面解釋，部門運作經理將要求有關員工在部門會議作15分鐘分享，解釋打針壞處。該醫護指，相關措施主要針對病房的病人服務助理。
醫管局回覆傳媒查詢，指各醫院聯網有責任採取不同措施鼓勵及協助員工盡早接種流感疫苗，亦有責任了解轄下員工接種流感疫苗的意向。不過，醫管局已提醒有關臨床部門，在接種流感疫苗的問題上與員工加強溝通，避免產生誤會，部門主管會盡量向員工講解接種流感疫苗的好處。
鼓勵流感高峰期前接種疫苗
醫管局認為現時是最適合接種流感疫苗的時間，鼓勵所有醫護人員應在進入冬季流感高峰期前完成接種，以便產生足夠抗體，加強保護自己及保護病人。醫管局指理解部分員工可能因為不同原因，選擇在較後時間或選擇不接種流感疫苗，各醫院聯網會以不同形式了解員工接種流感疫苗安排，以便為員工提供協助。