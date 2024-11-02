遲來DSE狀元｜元朗鄉中榜眼覆核後成「超狀」　讀中大環球醫學

考評局公布經成績覆核上訴後，2024年中學文憑試（DSE）增添1名狀元，由10人增至11人。「遲來的狀元」為新界鄉議局元朗區中學中六畢業生黃靖康，目前就讀中大「環球醫學領袖培訓專修組別」。校方表示，黃靖康從小立志從醫，疫情時目睹本地醫療系統危機，令他堅定志向，又形容他愛國愛港，熟讀《憲法》與《基本法》，曾奪《基本法》全港校際問答比賽冠軍。

新界鄉議局元朗區中學今日公布，中六畢業生黃靖康成為該校首位中學文憑試的超級狀元，而對上一次出產狀元為2022年的俞東晴，她亦是覆核成功。黃靖康於7月文憑試放榜時考獲「榜眼」，中英數及兩科選修科考獲5科5**，公民與社會科考獲「達標」等級，另於數學延伸部分單元二（代數與微積分）考獲5**。其後生物科經成績覆核後，成功提升為5**，成為今屆「超級狀元」。

校方讚愛國愛港 贏《基本法》全港校際問答比賽冠軍

校方形容，黃靖康天資敏悟，思維縝密，中英兼擅，追求卓越，愛國愛港，熟讀《憲法》與《基本法》，深入了解中國歷史文化和社會發展，先後贏得第七屆《基本法》全港校際問答比賽冠軍及「2021 年國家憲法日」網上問答比賽優異獎。2023 年，黃靖康帶領校隊於教育局《憲法》和《基本法》全港校際問答比賽總決賽奪得亞軍。

疫情目睹本地醫療系統危機 從醫志向更堅定

校方指，黃靖康從小立志從醫，新冠疫情時，目睹本地醫療系統危機， 志向愈堅，希望以一己之長，回饋社會，保障市民健康。黃靖康現就讀中文大學內外全科醫學士課程 – 環球醫學領袖培訓專修組。校方指，他對兒科興趣特濃，期望改善病童身心健康，尤其關注重症患者及貧困和衝突地區的醫療問題，以期推動健康公平，改善邊緣社區民眾的生活，並在國際醫學舞台上有所作為，為全球集體健康貢獻力量。