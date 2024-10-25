逾千名行業代表參加新世界發展1.5°C峰會　展示緩減氣候變化科技

新世界發展主辦的第四屆「1.5°C峰會──以科技定義未來十年」今日圓滿結束，各界在會上深入討論，並展示有關各種緩減氣候變化問題的科技，以建構可持續未來。

1.5°C峰會重點就香港承諾在2050年實現碳中和，探討10年大幅度減少碳排放的對策，包括影響力投資、建築、人工智能、時裝、可持續生活、農業及各種科技。環境及生態局副局長黃淑嫻在開幕典禮上發言指出，氣候變化的影響愈趨明顯。現正處於一個關鍵的十字路口，在未來10年所採取的行動將決定地球的未來。香港作為一個沿海城市，深切明白海平面上升及極端天氣事件所帶來的影響。然而，挑戰伴隨著機遇，科技可以易轉形勢，可以透過科技在香港以至全球發展可持續、可擴展和可轉型的解決方案。