逾千名行業代表參加新世界發展1.5°C峰會　展示緩減氣候變化科技

新世界發展主辦的第四屆「1.5°C峰會──以科技定義未來十年」今日圓滿結束，各界在會上深入討論，並展示有關各種緩減氣候變化問題的科技，以建構可持續未來。
1.5°C峰會重點就香港承諾在2050年實現碳中和，探討10年大幅度減少碳排放的對策，包括影響力投資、建築、人工智能、時裝、可持續生活、農業及各種科技。環境及生態局副局長黃淑嫻在開幕典禮上發言指出，氣候變化的影響愈趨明顯。現正處於一個關鍵的十字路口，在未來10年所採取的行動將決定地球的未來。香港作為一個沿海城市，深切明白海平面上升及極端天氣事件所帶來的影響。然而，挑戰伴隨著機遇，科技可以易轉形勢，可以透過科技在香港以至全球發展可持續、可擴展和可轉型的解決方案。
1.5°C峰會受聯合國環境規劃署和世界氣象組織成立的政府間氣候變化專門委員會啟發，意識到只有及時採取行動，才有望將全球暖化升幅控制在攝氏1.5度以內，緩解引發氣候變化最危險和不可逆轉的影響。
首辦環保市集推廣可持續生活
為了進一步吸引公眾並推廣可持續生活，「1.5°C Conscious Market」將於10月25日至27日在K11 MUSEA的6樓舉行。這個為期3天的市集旨在為消費者提供更多環保選擇，並提高對負責任消費的認識。參加者可以探索各種可持續產品，從環保時尚到植物性食品，並了解日常生活中的可持續創新解決方案。