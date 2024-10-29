逾兩成引發焦慮列長期病 調查：近九成人受脊椎痛症困擾

港人生活緊張，肩頸腰背痛甚為普遍。有調查顯示，近九成受訪者曾受脊椎痛症困擾；近半人更因此而影響睡眠，甚至引發負面情緒及因痛症妨礙工作。醫生建議若出現脊椎或骨骼問題，應該及早治理，以免引起其他併發症或失去日常活動的能力。 養和醫院於今年8至9月期間，訪問了813名市民，了解他們脊椎健康狀況及對脊椎問題的管理方式。結果發現，87%受訪者在過去一年曾受脊椎痛症困擾；48%表示脊椎問題已影響睡眠作息，更有逾三成人曾因而引發焦慮、抑鬱、煩躁等心理狀態。逾兩成人表示相關痛症狀已持續逾3個月，已可列為長期或慢性疾病。

調查亦顯示，在職人士的背痛和頸痛發病率甚高，養和骨科名譽顧問醫生黃一華稱，長時間坐著不動的在職人士，如白領一族，背痛和頸痛的發生機率較高；可見久坐或缺乏運動的生活方式與脊椎問題密切相關。 普遍未諮詢專業意見自行處理 當面對脊椎痛症時，最多受訪者(63%)會選擇通過休息或放鬆緩解痛楚；半數會使用藥貼或塗抹紓緩藥物；再其次為進行按摩或推拿、服用止痛藥等。根據調查，32%的受訪者會選擇尋求西醫治療。 院方表示，在調查中發現許多受訪者未諮詢專業意見之下，自行處理脊椎問題，有可能延誤診斷與治療，尤其隱性脊柱畸形或慢性病變等情況，若未能及時處理可能導致更嚴重的脊柱結構性問題，如有異常應盡早尋求專業評估。

一旦脊椎因先天或後天因素導致脊椎疾病或神經線受壓，可能令患者的活動能力及生活質素受到影響，甚至造成癱瘓或殘障，因此脊椎健康不容忽視，院方希望未來可透過人工智能方式，盡早找出有脊椎問題的病人，及早治療以防病情惡化。

現年68歲的阮太，本身患有慢性腎衰竭、類風濕肌肉炎、糖尿病、高血壓，心臟有肌瘤等問題，因為風濕復發出現腰痛，更延伸至雙手無力，連筷子都提不起，亦不能下床，先後診斷出現頸椎脊髓病變及腰椎狹窄的病情，並需要在心臟科、腎科及脊椎外科跨專科合作下，進行緊急手術治療。

每3個月檢視 確保收費透明度 另外，在新一份《施政報告》提及，將改革私營醫療收費透明度。養和醫院副院長陳煥堂表示，該院非常注重收費透明度，每3個月進行調查，確保醫生有提供醫療開支預算給病人參考，近95%醫生已有遵行。他更透露，該院將會設立脊椎中心，並將與香港大學醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系的教授有更多合作。