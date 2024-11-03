迪士尼10公里賽跑近兩萬人參與 有傷健跑手感興奮

香港迪士尼樂園今日(3日)舉行10公里賽跑，吸引來自香港、日本和泰國等地近兩萬名跑手參與。大會又邀請了約80名傷健跑手參與，有首次參與的跑手稱感到很興奮。

今年賽事新增多個獎項，「彼思好友5公里跑」首次增設三甲殊榮，全新的「迪士尼跑手造型獎」鼓勵一眾跑手及大小朋友穿上充滿迪士尼特色的創意裝扮。另外，今年10K Weekend有來自香港及內地的運動員參加，包括中國舉重運動員及連續兩屆奧運金牌得主李雯雯，以及香港長跑運動員陳家豪。

迪士尼「朋友」打氣感興奮

此外，今年迪士尼透過香港傷殘青年協會、香港復康聯會及心光學校邀請了約80名傷健跑手，包括視障、聽障或肢體殘障的跑手參加賽事。其中一位參加者是來自心光學校的17歲跑步愛好者許名揚(Victor)，他與其領跑員兼學校老師黃栢林一起參加「Marvel 超級英雄 10 公里跑」。Victor表示，跑步為他的生活增添了不同意義，而今次是他第一次參加大型的跑步盛事，而且與這麼多人一起跑進樂園，沿途更有迪士尼朋友為他加油打氣，感到非常興奮。