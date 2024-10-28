迪士尼跑步盛事 10K Weekend 今周末開跑 老師攜視障學生參賽助生涯規劃

全城期待的奇妙跑步盛事「香港迪士尼樂園 10K Weekend」將於今個周末（11 月 2 日至 3 日）舉 ⾏，吸引接近 20,000 名來至香港、內地、台灣、日本、泰國等地的跑手和迪士尼粉絲報名參與。 今屆參加者可首度跑入全球首個及最大型的魔雪奇緣主題園區「魔雪奇緣世界」，體驗冰雪魔法 以及阿德爾居民的熱情。活動亦繼續推動傷健共融的理念，透過香港傷青、香港復康聯會、及心 光學校邀請了約 80 名不同能⼒包括視障、聽障和肢體殘障的跑手參加。當中有年輕視障跑手便夥 拍領跑員參加，從跑步體驗生涯規劃。
來自心光學校中四級、17 歲的許名揚（Victor），與學校 老師兼領跑員黃栢林（黃 Sir）首次參加「10K Weekend」 便挑戰「Marvel 超級英雄 10 公里跑」。原來完全失明、 只能看到光影的名揚熱衷四處遊歷，七歲起跟隨爸爸學 習跑步，更於上年參與隊制越野賽並獲全場第六名的佳 績。對於今個星期的10公里跑，名揚表示十分興奮，因為自己有幸參與這個年度盛事。「我之前到香港迪士尼 都是為玩樂，今次很期待可以在我喜歡的地方做喜歡的運動，一邊聽著樂園音樂，伴隨許多迪士 尼朋友的打氣聲，一邊享受跑步。」
陪伴名揚一直跑過山嶺、平地等地方的領跑員就是心光學校的生涯規劃老師黃 Sir。學校生涯規劃 組和體育組合作推⾏「跑出個未來」計劃，用跑步培養學生的自信心和堅毅不屈的精神，在日後 走出人生路。黃 Sir 補充今次選擇帶學生參加「10K Weekend」是因為路線全程以平路為主，更有不少大直路，對視障跑手較為輕鬆和易掌握。
黃 Sir 表示：「我們不少學生都喜愛迪士尼，今次活動中他們除了跑步外，更可以與不同迪士尼角色見面、接受迪士尼朋友和員工的打氣，整個活動的氣氛歡樂，學生更能投入當中，獲取更多滿 足感和自信。我相信這能為他們日後挑戰更多長跑比賽打下強心針。」
訪魔雪奇緣世界考察路線 合力備戰助個人成長
為了全⼒備戰，這對拍擋賽前到訪樂園進⾏實地考察，更特別到今次賽事的全新路段「魔雪奇緣 世界」熟習環境。黃 Sir 指：「我需要留意路面情況，包括彎位、斜坡等等。而名揚就可以感受環 境的氣氛，特別賽事部分路段有不同的音樂、氣味等都可以協助名揚定位。」除實地考察外，名 揚和黃 Sir 會到運動場練 10 公里跑及進⾏合作性訓練，如溝通發⼒策略、領跑繩牽引彎路的運用等等。
名揚表示自己的準備工作大致完成，希望當日可以在 70 分鐘內完成賽事，途中更可以與不同迪士 尼人物見面。他發現自己在備賽期間，學習如何訂立可⾏及具體的目標，更學會堅持。黃 Sir 補充 學生在準備「10K Weekend」時的訓練也是教學之一，培養事前規劃的能⼒，對他們日後人生和生涯發展有莫大幫助。以名揚為例，他在計劃開始之前較為內斂，亦不清楚自己的個人之處。但 開始長跑後，名揚對自己的跑步技術予以認同，在校外面試被問及個人之處時亦可驕傲分享自己的長跑經歷。他更會向身邊人主動分享練習或比賽時的所見所聞，整體較之前更加開朗、自信。
發揮迪士尼穿搭創意 競逐全新「跑手造型獎」
香港迪士尼今年新增「迪士尼跑手造型獎」，鼓勵一眾跑手悉心打扮，慶祝珍貴時刻。名揚表示 自己喜歡米奇老鼠活潑、樂觀的個性，當日會與黃 Sir 以米奇老鼠和 Marvel 為主題打扮，與其他參加者一起投入歡樂的氣氛。距離「10K Weekend」還有幾天，各位跑手記緊閱讀跑手須知做好準備，當日留意天氣和交通情 況，起跑前記得做好熱身。一如既往，香港迪士尼會在賽道途中設置水站，大家要適時補充水份。現場亦會進⾏回收，支持環保。比賽當日攜帶號碼布及計時晶片，穿上一身充滿迪士尼特色的裝 束於建議時間到達會場，一齊投入奇妙無比的跑步體驗。