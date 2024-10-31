車Cam直擊｜屯門寶馬衝燈險撞BB車　50歲男司機涉危駕被捕(更新)

【16:33更新】新增50歲男司機涉危駕被捕
屯門寶馬私家車衝紅燈險撞嬰兒車！網上流傳的15秒車Cam片段顯示，昨午(30日)近1時，該車沿青山公路大欖段往黃金海岸方向行駛，經過小秀村對開的行人過路處時，與推著嬰兒車的行人擦身而過，險象環生。行人在驚慌中將嬰兒車拉回行人路上，未敢繼續過馬路，而寶馬車則沿快線行駛，最終停下。
被捕男子正被扣留
警方在今午(31日)表示，留意到相關片段，一名女子推著載有孩童的嬰兒車在青山公路大欖段橫過馬路時，一輛私家車不顧交通燈指示險些碰撞，事件中無人受傷。新界北交通部經調查後，今日拘捕一名50歲姓符男司機，涉嫌「危險駕駛」，目前正被扣留。警方提醒道路使用者遵守交通規則，切勿貪圖方便而危及安全。
▼屯門寶馬衝燈險撞嬰兒車逐格睇▼
「FU」車牌屬境外地方登記車輛
影片在網上流傳，不少網民看罷後怒斥寶馬司機危險駕駛。有網民表示：「蓄意謀殺」、「應該吊銷駕駛執照」、「個路人甲真係要去還神！爭啲就上咗西天」、「應該係人渣揸車」、「好彩樓主收停比佢扭過嚟避，如果唔係撞死人」、「差小小(少少)就冇咗兩條生命」。
上載片段的網民表示就事件「已報官」，並指涉事寶馬車牌英文字為「FU」。根據運輸署資料顯示，以「FV」或「FU」英文字母為前綴的車牌，是根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》，向本港境外地方登記的車輛，簽發「國際通行許可證」，包括從外地或內地來港，作暫時或短期性使用的車輛。