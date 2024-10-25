走塑｜謝展寰稱汲取垃圾徵費經驗　強調政府重視民意

至於第二階段管制幾時推行，謝展寰出席一個電台節目表示，要視乎替代產品的成熟度、價錢、社會接受程度等，政府正與餐飲業界試驗替代產品。他認為如果社會的接受度高，有關政策便可行得「更深更遠」，否則社會會有反彈。

謝展寰強調政府重視民意

他承認推行「走塑」政策是汲取了垃圾收費的經驗，強調政府重視民意。至於今屆政府任期內會否再推行垃圾收費，謝展寰說，要評核社會的接受程度、減廢回收的參與度等，待成熟才能推行，政府會在明年中到立法會報告情況。