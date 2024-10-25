走塑｜謝展寰稱汲取垃圾徵費經驗　強調政府重視民意

首階段管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品新法例的適應期日前結束。環境及生態局局長謝展寰說，本港正開始建立「走塑」文化，很多市民都開始自帶餐具，絕大部分食肆都符合法例要求，在適應期內，減少了3000萬套即棄餐具，而本港垃圾的塑膠量亦慢慢下跌。
至於第二階段管制幾時推行，謝展寰出席一個電台節目表示，要視乎替代產品的成熟度、價錢、社會接受程度等，政府正與餐飲業界試驗替代產品。他認為如果社會的接受度高，有關政策便可行得「更深更遠」，否則社會會有反彈。
謝展寰強調政府重視民意
他承認推行「走塑」政策是汲取了垃圾收費的經驗，強調政府重視民意。至於今屆政府任期內會否再推行垃圾收費，謝展寰說，要評核社會的接受程度、減廢回收的參與度等，待成熟才能推行，政府會在明年中到立法會報告情況。
6月至今公共屋邨回收物增加七成
謝展寰提到，雖然政府暫緩推行垃圾收費，但在宣傳過程中有正面之處，市民對垃圾分類回收的認識和支持度都增加，政府隨後亦加大減廢回收工作。由1月起，家居廚餘量增加四倍，其他回物物亦多了五至六成。
他又說，政府在6月開始，逐步向所有公共屋邨的住戶，每月免費提供20個指定垃圾袋，作為宣傳教育之用，由6月至今，公共屋邨所收到的回收物至今增加七成，家居廚餘亦多了一半。
原文刊登於 香港電台