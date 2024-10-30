警「兒科專科」女刑警查案感揪心　以愛心耐心同理心為受害童錄口供

本港去年發生1,457宗虐兒個案，創下20年新高。警方虐兒案件調查組(CAIU)是各總區重案組當中，專責處理嚴重虐待兒童案件的隊伍。擁有25年刑偵工作經驗的高級警員蕭明慧，雖然已經是CAIU團隊的資深成員，但每次處理新的虐兒案件感覺依然非常揪心，而每當知道受害人能放下過去重新出發，都令她感受到在CAIU服務的意義。

深深感受案件影響是一整個家庭

作為重案組的「兒科專科」，CAIU的調查技巧卻不是「小兒科」。蕭明慧在新一期《警聲》透露，錄口供時必須先向小朋友慢慢解釋事件，由於受害兒童往往很怕陌生人，她們因此要付出更多愛心、耐心和同理心，打開受害兒童的心結。她又稱，錄影作供期間團隊要與社工和心理學家緊密合作，在關顧受害人和家屬感受的同時，也要給予受害人足夠空間，自由和完整描述事件，務求令片段成為關鍵證據。