警西貢放蛇 紅的司機籲「改坐綠的」認拒載罰500元 嘆「好心做壞事」

警方於1月派員喬裝乘客，從西貢公眾碼頭的士站欲乘搭市區的士(紅的)前往西貢區內一間酒店，惟紅的司機拒絕，要求對方「你過對面搭綠的(新界的士)」。(資料圖片/圖中的士與案無關)

警方於1月派員喬裝乘客，從西貢公眾碼頭的士站欲乘搭市區的士(紅的)前往西貢區內一間酒店，惟紅的司機拒絕，要求對方「你過對面搭綠的(新界的士)」。該司機被控一項拒載罪，案件今日(29日)在九龍城裁判法院開審，被告改認罪判罰款500元，他求情時指只是跟從行規，提醒前往新界地區的乘客改乘綠的，以較低價錢獲取相同服務，嘆自己「好心做壞事」。

求情指跟從行規 提醒乘客可以較低價錢獲相同服務

被告林松金沒律師代表，被票控一項的士拒絕租用罪，控罪指有人提出告發，被告1月22日早上11時34分在西貢公眾碼頭的士站，身為的士司機無合理辯解，故意拒絕警員19804的租用。案情指，警員在西貢公眾碼頭市區的士站「放蛇」，在登上被告的士時要求前往西貢海灣酒店。被告回答說：「海灣酒店，你過對面搭綠的。」，拒絕接載警員。其後另一名警員登車要求前往將軍澳港鐵站，被告隨即開車，警員遂表明身分指被告拒載，被告稱「我唔係揀客呀，你咁做我都冇嘢好講」。