警油尖區酒店放蛇掃黃 檢大批賣淫物品拘28人

警方聯同入境事務處前日(30日)進行打擊賣淫行動，突擊搜查油尖區一酒店，拘捕28人。

油尖警區重案組、特別職務隊聯同入境事務處前日(30日)進行打擊賣淫行動，派員放蛇搜查油麻地及尖沙咀區一酒店，成功拘捕共5男23女，包括7名31歲至80歲的主腦及骨幹成員，分別涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」及「控制他人賣淫」，以及21名17歲至55歲的外地女子，涉嫌「違反逗留條件」。

每月營業額逾 100 萬元

根據初步調查，該犯罪集團在內地及外國選美，於「Telegram」吸引嫖客，又透過網上社交平台指示外地女子以旅遊簽證來港及預訂指定酒店房間，後以即時通訊軟件安排顧客到酒店房間進行性交易，再「五五分帳」上門收取每次約1,000至2,000元佣金作利潤。警方相信該集團已經營至少兩個月，每月營業額逾100萬元。另一方面，集團為確保運作暢順，部分成員擔任保鏢，調停性交易紛爭，並照顧妓女日常起居，安排運輸及提供所需物資。