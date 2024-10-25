評估風力再決定須否發3號波 潭美路徑存變數 或回馬槍返南海中北部

熱帶氣旋潭美逼近，天文台今日凌晨已發出一號戒備信號，會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要於今日稍後至明日初改發3號風球。天文台更提醒，潭美隨後的移動路徑存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部。
一股非常乾燥的東北季候風正影響華南沿岸地區，本港多區的相對濕度降至百分之三十或四十。天文台昨早錄得市區最低氣溫攝氏22度，是今年入秋以來的最低紀錄，今日日夜溫差較大，最低僅23度，日間升至最高29度。
強烈熱帶風暴潭美集結在馬尼拉之西北偏北，預料向西或西北偏西移動，天文台預計潭美會在未來兩三日橫過南海中北部並逐漸增強，移向海南島一帶。同時，東北季候風會繼續影響華南。受東北季候風及潭美的共同影響，華南沿岸風勢頗大。
天文台在今日凌晨已發出一號戒備信號，並指視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要於今日稍後至明日初改發3號風球。
天文台指，隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部。受高空擾動及潭美影響，華南西部沿岸有幾陣驟雨。明日至下周一均有幾陣驟雨。預料一股乾燥的東北季候風補充會在下周中期影響華南，該區早晚稍涼，日夜溫差較大，下周二及下周三低見21度。