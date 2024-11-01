虐兒｜孫玉菡稱政府將加強保護兒童上游工作　從源頭預防個案

勞工及福利局局長孫玉菡出席香港保護兒童會活動致辭表示，政府將加強保護兒童的上游工作，從源頭預防虐兒個案。他指出，新一份施政報告推出試驗計劃，成立4間社區親子中心，以遊戲方式促進親子活動，教導家長正向育兒方法，轉介有需要家庭接受適切服務。
他又說社署會重整4間兒童及青年中心成為社區親子中心，聚焦支援育有6歲以下兒童的家庭。另外亦會透過家訪等，接觸缺乏支援家庭，希望及早介入，及早挽救有需要家庭。
孫玉菡認為童樂居改善保護兒童服務
保護兒童會轄下「童樂居」2021年底發生虐兒事件，孫玉菡強調政府對虐兒事件採取零容忍態度，保護兒童會過去兩年多，持續落實一系列改善服務質素及機構管治措施，包括加強內部監察機制等，認為在新管理層帶領下，「童樂居」已改善保護兒童服務。
他表示，為支持保護兒童會加強照顧兒童質素及提升監察效率，政府今年3月透過獎券基金撥款，在中心的閉路電視系統匯入人工智能科技監察，及早識別照顧幼兒時有無出現不當行為，有關系統預計明年6月投入服務。
孫稱自己6歲前「不識字」 認為小朋友不一定過早催谷
孫玉菡又提到現時小朋友的童年充滿補習班等，時間填得密密麻麻。他說自己有快樂童年，6歲前「一個字都不認識，現時也好好地」，認為不一定要很早催谷。
原文刊登於 香港電台