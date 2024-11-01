虐兒｜孫玉菡稱政府將加強保護兒童上游工作　從源頭預防個案

勞工及福利局局長孫玉菡出席香港保護兒童會活動致辭表示，政府將加強保護兒童的上游工作，從源頭預防虐兒個案。他指出，新一份施政報告推出試驗計劃，成立4間社區親子中心，以遊戲方式促進親子活動，教導家長正向育兒方法，轉介有需要家庭接受適切服務。

他又說社署會重整4間兒童及青年中心成為社區親子中心，聚焦支援育有6歲以下兒童的家庭。另外亦會透過家訪等，接觸缺乏支援家庭，希望及早介入，及早挽救有需要家庭。