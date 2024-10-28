葵涌初生貓「小荃」遭棄保溫袋內逐漸康復　網民懸紅2萬元緝兇

「懸紅$20,000！！集合全城人肉搜尋緝拿兇徒！！」一隻兩個多月大初生貓女「小荃」本月初在烈日當空下，被遺棄於葵涌一條斜坡的保溫袋內險死，幸得一對熱心夫婦及時發現拯救，才撿回一命。

網民 2萬元懸紅緝兇

組織「貓の地帶動物慈善」今日於社交平台（28日）表示，「小荃」經多日來照料後，近日情況已好轉，聲音亦變得洪亮，正在康復中。小荃獲救時體重只有400克，組織昨日（27日）亦曾於社交平台指，小荃「已由醜小鴨慢慢變返做靚女，煲水聲非常洪亮」。組織又指，有網民呼籲目擊者、知情者提供有力線索，令該棄貓者被捕，「不應放過兇徒，誓要兇徒落網作為全港警剔，令虐待動物事件從此以後終止！」若成功令兇徒落網及被起訴，便會發放2萬元懸賞，希望藉此達阻嚇之用，阻止任何虐待動物的行為。