萬聖節2024｜蘭桂坊下午2時起分階段封路　天眼首應用「人流估算系統」

一年一度的萬聖節即將來臨，蘭桂坊在昨日和今日已經不乏悉心「扮鬼扮馬」的男男女女到場消遣。警方預計，周四(31日)萬聖節約有2.5萬人到蘭桂坊慶祝，人數與去年相約，當日將在蘭桂坊一帶分階段實施人群管理及特別交通安排。

中區警區助理指揮官(行動)戚夏瑜表示，當日除蘭桂坊封路外，德己立街、雲咸街、威靈頓街、士丹利街和皇后大道中也會在當日下午2時起分階段實施特別交通安排；當晚亦會按人流分階段實施人群管理措施，他預期黃昏時市民仍可自由進出。當人流增加時，警方會實施單向人流管制，市民屆時要從德己立街進入、由雲咸街方向離開。

為讓市民安全進出蘭桂坊，警方會封閉部分道路，騰空足夠空間讓市民排隊進出蘭桂坊一帶，部分道路亦會被預留作緊急通道，供警方及救援人員在發生事故時能夠盡快到場處理。警方亦會不定時進行單向人流掃蕩，以免過多人流聚集於區內斜路，造成危險。

天眼影像實時送到指揮中心

另外，警方當晚將利用在蘭桂坊一帶安裝的約50組閉路電視，首次應用「人流估算系統」，透過影像分析技術實時估算現場人流密度，協助警方及早識別潛在安全隱患。警察總部行動部署理警司馮俊鵬，閉路電視能提供多角度實時影像，再即時傳送到附近的警區行動指揮中心，使警方可掌握現場情況，制訂合適人群管理方案。