萬聖節蘭桂坊下午2時起封路 首用人流估算系統助管制

昨晚是萬聖節前的周日，每年「嘩鬼」聚集之地中環蘭桂坊已鬼影幢幢。中區警區助理指揮官(行動)戚夏瑜表示，估計萬聖節當晚(周四)約有2.5萬人在蘭桂坊慶祝；當日下午2時起會分階段封路，範圍包括蘭桂坊德己立街、雲咸街、威靈頓街、士丹利街及皇后大道中。屆時亦設立等候區及緊急通道，預料黃昏時段，市民可自由進出蘭桂坊。入夜後人流增加，有機會實施單向人流管制，封閉部分通往蘭桂坊的入口，在場人士需要採用德己立街入口，沿雲咸街方向離開。

萬聖節將至，不少市民會「扮鬼扮馬」外出消遣。警方今年首次使用「人流估算系統」，利用影像分析技術評估人群密度，協助警方及早識別安全隱患。另外亦會在中環蘭桂坊一帶安裝50組閉路電視，提供多角度實時影像。上述兩項措施均有助警方掌握現場情況，及早制定合適的人群管制方案。

警方今年亦首次採用「人流估算系統」，透過影像分析技術，實時估算現場的人群密度，協助警方識別潛在的安全隱患；如有需要，亦會及早實施人流疏導措施。此外，警方亦會在部分策略性位置上，加裝公共廣播系統，可即時向現場人士發布訊息。緊急或突發情況下，系統可發出緊急呼籲，亦可廣播防罪資訊。

警務處行動部署理警司馮俊鵬表示，警方在蘭桂坊一帶安裝50組閉路電視，將於萬聖節實時多角度監察人流，即時傳送至附近警區行動指揮中心，以助警方制定合適人群管制方案。

的士大使當值協助市民

由於預計當晚有不少市民乘的士離開，警方將會安排的士大使在附近當值，並設立資訊站協助市民。此外，附近一帶也會設立緊急通道，供警員及其他救援人員在緊急情況下使用。

警方提醒，當晚有特別裝扮的市民，不要帶仿製槍械及攻擊性武器等，以免觸犯法例；強調相關措施是為了維持公共秩序和保障公共安全，希望市民理解，並配合警方行動。

另外，馮俊鵬表示，警方會繼續在全港18區安裝閉路電視，冀在明年內安裝2,000組。

