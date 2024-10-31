莫華倫斥盛事基金只批70萬元「唔夠塞牙罅」　政府反駁：不同途徑實獲約440萬元等值資助

評審已充分考慮既定準則

莫華倫早前接受香港恒生大學《恒傳感言》節目訪問，提到原本計劃大肆宣傳，吸引大灣區以致世界遊客來港觀看，以及滿懷信心把節目納入本港的盛事文化活動，最終卻只獲批70萬元，形容政府「畀粒糖你食塞住你把口，(不過)就塞唔住我把口」。

文化體育及旅遊局回覆《am730》查詢指，所有申請文藝盛事基金的項目，均會經由文藝盛事基金委員會按《申請指引》評審準則來評審，包括需要為大型活動、能透過訪港旅客人數或傳媒報道吸引香港或海外廣大群眾的興趣，以及活動能促進文化藝術界和創意產業的產業建設、提升文化藝術界和創意產業的生態圈等。在評審歌劇浦契尼《杜蘭朵》申請時，文藝盛事委員會已充分考慮既定的評審準則，而考慮支持金額時，委員會亦會特別考慮建議計劃是否已獲政府或非政府資助、贊助或捐助等相關因素。