翠華船務南丫島發電廠接載船　中環9號碼頭泊岸撞壆34傷　海事處：將查船隻機件船長駕駛態度 (持續更新)

【11:00更新】中環發生船隻撞壆意外。早上7時10分左右，一艘由翠華船務經營、接載工人往返南丫發電廠的渡輪，於中環9號碼頭泊岸時，意外撞向碼頭石壆，導致船身搖晃，船上多人跌倒受傷，船長見狀報案求助。運輸及物流局長林世雄於社交網頁表示，十分關注中環9號碼頭早上的船隻撞到碼頭事件，並向傷者表達慰問，海事處會調查意外原因。
乘客：靠岸時船隻如無收油直撞碼頭
消防接報派出多輛救護車到場，檢查傷者傷勢並分流處理，多艘水警輪到場戒備。據報，涉事渡輪由尖沙咀開出，接載逾110人，抵達中環碼頭接載另一批工人，事發後，船上有逾40人受傷，大部分人擦傷或撞傷口鼻，傷者正在碼頭位置等候分流送院，警方正調查事故成因。船上有乘客表示，靠岸時船隻如無收油般直撞碼頭，導致大批人倒地。
港燈：外判承辦商安排非港燈船隻
港燈發言人表示，涉及意外的船隻由外判承辦商公司安排，接載外判工人到南丫發電廠內地盤進行工程，並非港燈船隻，亦不是由港燈安排。事件中不涉及任何港燈員工。港燈關注事件中有多人受傷，已經聯絡並慰問有關外判𠄘辦商公司，了解情況。
海事處：沒有超載 上一次3月通過檢查
消防表示，涉事客輪載有120人，到場後判斷船隻無入水，經確定船隻處於穩定狀態後，用了20分鐘將傷者救出，帶上岸治療。救護則指，意外共造成34人受傷，當中33人輕傷，主要是擦傷，其餘1人情況較嚴重，主要是背痛及手麻痺；傷者送往東區醫院、律敦治醫院及瑪麗醫院治療。海事處指，涉事渡輪對上一次在3月通過結構檢查，事發時載有118名乘客，沒有超載，會要求船公司提交報告，並作適當跟進，將就船隻機件及船長駕駛態度等方向調查。