網上熱話｜法拉利泊旺角路邊引內地人圍觀打卡 網民估與一公司有關

近日，有網民在社交平台Threads上傳影片，可見旺角街頭停泊一輛紅色法拉利，吸引不少內地大媽圍着打卡拍照，有人甚至半挨靠在車頭冚位置，有網民呼籲車主盡快返回取車，「法拉利車主再唔揸返你架車，車頭應該花晒㗎啦」，亦有人指可能與附近的傳銷公司相關。

一行人衣着打扮光鮮 挨車頭冚打卡 影片可見，一輛紅色法拉利跑車停泊於亞皆老街路邊，吸引大批人圍觀影相，一行衣着打扮光鮮的男女約十多人，聽到是操普通話的內地人。其中一名女子在車旁附近與跑車自拍，另一位穿白色西裝的女子則依靠在法拉利車頭，同行人士幫忙拍照，樓主配文「前世未見過跑車」。