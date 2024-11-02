網上熱話｜夾公仔機驚現「旺旺」當人水魚？ 網民︰咁cheap仲要整咁多索帶

香港近年繼「兩餸飯」後，另一奇景是各區大小商場及地鋪均進駐了不少夾公仔機店，被網民諷為「夾公仔之都」，夾公仔機有各式獎品供「挑戰」，近日有人發現一部夾公仔機竟有大批經典零食旺旺仙貝，洞口膠擋板附近竟有兩條索帶，似是防止「大獎」輕易被夾得，網民笑言「旺旺」只是街坊平價小食，嘲諷「咁cheap都仲要整咁多索帶」、「啲夾公仔越嚟越呃錢」。

社交平台Facebook群組「夾公仔成癮！互助退坑脫坑群組！中伏通知！」昨日有人拍到「旺旺夾公仔機」，雖然未披露地點，但可見是小型機，鄰近機款亦有各類獎品，樓主留下無奈表情稱「旺旺餅$5一包」，未知是否指5元夾一次。網民對此大加嘲諷，「開名啦邊個場」、「咁cheap都仲要整咁多索帶」、「仲要用咁多索帶！set個人都幾可惡！玩個人更可惡！」、「一蚊都要考慮下」、「頂，比狗都唔玩，入錢就真抵死」、「啲夾公仔越嚟越呃錢」、「廿零蚊一大包食到驚」、「等我去惠康買兩包嚟食壓壓驚先」、「夾中中間即刻碎晒，漏埋氣！」、「淋晒唔好食」、「受騙的那個比騙徒更混帳」、「睇下幾時5蚊夾橡筋」、「應該係時候夾瑞士雪山空氣」、「咁嘅貨都俾得出，台主真心想大家退坑」、「走火入魔」、「完完全全係智商稅」。