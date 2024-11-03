網上熱話｜兩男商場MMA 情侶相擁旁觀 網民：一個鏡頭兩種纏綿 (有片)

近日網上流傳MMA短片，從中可見兩名分別身穿黑衫和綠衫的男子在一個商場內扭打。影片只長38秒，但「戰況」卻變化莫測。在影片開始時黑衫男已佔下風，他雖然壓在綠衫男身上，但被其箍頸。綠衫男不斷抱緊黑衫男，並把左腳晾在他的後背上，意圖使用「奪命鉸剪腳」不果；於是「改變策略」透過滾地和抱腰，並成功把黑衫男反壓在身下。然而，好景不長，黑衫男亦不甘示弱，隨即用頭頂住綠衫男腹部，最終強行奪回上方位置，而失勢的綠衫男則再次使出「奪命鉸剪腳」力挽狂瀾，影片完結。

技藝討論

影片一出立即引起網民討論，不少人都分析片中人的技藝，「係巴西柔術」、「ufc 摔角技」、「佢咃各有千秋」、「斷頭台隻腳要夾上去先成形；不過黑色衫嘅意識非常差；個頭出返嚟毫無作為 即刻送返上位俾人哋」。然而，更多網民關注卻關注影片中不時入鏡，明明身旁是戰況激烈的MMA現場，但就處之泰然、相擁旁觀的情侶。