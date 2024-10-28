結業潮｜田北辰指零售業冰河期解凍無期 斥商經局「未知幾大鑊」

本地經濟不似預期及北上潮持續，餐飲及零售業面臨寒冬，不時傳來店舖結業消息。本身經營服裝店的實政圓桌立法會議員田北辰，今日於立法會一委員會直指零售業面對前所未有的冰河期，明言對何時「解凍」並不樂觀，「我諗你（商經局）都未知幾大鑊」，引述數據稱本地首8個月零售業總銷貨額重返2011年時期，促政府寬免未來兩年差餉。

促寬免未來兩年差餉 立法會工商及創新科技事務委員會今早舉行政策簡報會，田北辰直指零售業「處境慘痛」，銷售額已經一連五個月下跌雙位數，形容為正面對前所未有冰河期。他明言對何時「解凍」並不樂觀，本港人工、租金、物價「三高」，大批港人北上消費，粵客南下只為「打卡」，形容看不到局勢會有扭轉，「你話我哋幾大鑊」。他續向商經局指「我諗你都未知幾大鑊」，展示道具圖表指本港零售業總銷貨額已重返2011年水平，惟對比當年租金增逾三成、人工增加近九成。

田北辰指如業界需生存，租金需回落三成。他認同業界要創新，但盼政府提供措施協助，包括未來兩年差餉全免。 丘應樺回應「政府整體情況係知道」 委員會主席、經民聯林健鋒指差餉屬另一政策範疇，指示當局毋須回應。商務及經濟發展局局長丘應樺回應指「整體情況係知道」，企業有責任應付難關，政府亦會提供協助措施如延長還息不還本期，並會續積極探討協助業界的措施。

