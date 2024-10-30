糖尿病｜港大追蹤研究近9萬糖尿病患者　發現控制血糖減大腸癌肝癌風險

港大醫學院一項追蹤長達十數載的研究發現，糖尿病患者如果血糖控制得宜，患上大腸癌和肝癌的風險，將分別可降低28%和30%，結果明確提出嚴格控制血糖，是有效預防大腸癌和肝癌的防癌策略。團隊希望今次研究可喚起更多糖尿患者，重視血糖控制和積極參與自身健康管理。

糖尿病會使大腸癌和肝癌的風險增加約兩倍。港大醫學院內科學系及臨床腫瘤學系研究團隊，利用醫管局資料庫的數據進行全港性研究，辨識出逾14萬名糖尿病患者，再分析和研究他們的臨床資料，比較良好和較差的血糖控制對患者罹患兩種癌症的風險影響，其中糖化血紅蛋白水平(HbA1c)是控制的衡量指標。

研究團隊在2005至2013年的數據，辨識出88,468名新確診糖尿病患者，觀察期中位數為7.2年，當中有1,229人患上大腸癌，佔總數1.4%。研究顯示，血糖控制良好，即HbA1c低於7%的患者，患上大腸癌和大腸腺瘤的風險可分別降低28%和13%，又指大腸癌風險會隨著平均HbA1c水平增加而提高，其中HbA1c水平超過8.5%，風險便會增加58%。

已確診癌症病人亦應積極控糖

至於肝癌研究，團隊在2001至2016年的數據另辨識出14.6萬名新確診糖尿病患者，觀察期中位數為7年，當中有1,009人患上肝癌、1,430人罹患肝臟失代償，即出現黃疸病、肝昏迷等併發症、978人死於肝臟相關疾病。結果顯示，血糖控制良好的患者可減低30%肝癌和肝臟死亡風險、24%肝臟失代償風險，當HbA1c超過9%時，患肝癌風險會增加71%，而對於慢性乙型和丙型肝炎感染和脂肪肝等高風險族群而言，血糖控制得宜對防癌效果尤為顯著。