立法會通過予環專會法律認可地位　盧偉國認為惠及有志發展環保專業青年

隨著社會更關注環境可持續發展、氣候變化、碳中和等，正增加對環境專業人才的需求。立法會今日通過《香港合資格環保專業人員學會條例草案》，為合資格環保專業人員學會(環專會)提供法律認可組織的地位，以提升其專業地位和培育香港的環保專業人才。

籲加入環保事業大家庭

提出此議員法案的經民聯主席盧偉國指通過條例後，環專會有法定定位，會員等於擁有正式的執業資格。他提及環專會建立了嚴謹的考試及評審制度，經過資深環保專業人士參加考試，令學會建立了公信力及有一定規模。他認為可有助香港有志發展環保專業的青年，有正式的專業道路，有利於香港發展環保事業，更有利於香港與國內外不同地區進行專業交流，「大家一齊做大個餅」。他提及人類面對共同的氣候變化問題， 需依賴大家合作，靠專業人士在香港解決現存環保問題，同時要掌握專業發展商機。他呼籲青年好好學習，盡快加入專業的大家庭，令香港做到「更智慧、更綠色」。