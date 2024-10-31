科大研發4款新AI醫學大模型　為30種癌症疾病診斷及評估

科大研發4款新AI醫學大模型，能為多達30種癌症及疾病提供診斷和預後評估。（港台圖片）

科大研發4款新AI醫學大模型，能為多達30種癌症及疾病提供診斷和預後評估，部分模型的準確度相等於擁有5年或以上經驗的專業醫療人員。

4大模型輔助專業醫療人員執行診斷任務

4大模型包括「MOME」乳癌診斷模型、「mSTAR」病理輔助工具、「MedDr」全科AI醫生系統，以及「XAIM」可解釋的人工智能框架。其中「MOME」為首個以大模型方式，分析多參數磁力共振影像的AI乳癌診斷模型，能助醫生快速區分乳房腫瘤屬良性或惡性，預測患者對化療的反應。「mSTAR」則為病理學基礎模型，有助病理學家執行多達40項診斷和預後任務。