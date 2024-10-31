福島核污水｜日總領事稱難與港府「科學討論」　港環境局：福島核電站事故頻率高得震驚

以車輛先進但隱瞞意外紀錄比喻

環境及生態局在社交網站表示，當局已多次指出福島核污水排海，時間之長和規模之大是前所未有，一旦有任何失誤可為海洋生態和食物安全帶來災難性後果。當局指，福島核電站發生的事故，單是被傳媒報道的已有8宗，既有附近環境受到污染，更有員工因而需要入院，認為情況如有人說其車輛十分先進、符合國際最高安全標準，但沒有說出他的司機單是過去一年便有8次意外紀錄，「別人表示擔心又怎會是不科學？」

日本上月歡迎在國際原子能機構框架下，設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，並將確保中國等所有利益攸關國有效參與其中，以及這些參與國的獨立取樣監測、實驗室分析比對得以實施。環境及生態局指，會留意未來的實際執行情況和監測數據，在保障食物安全的大前提下，按照科學證據評核有否條件逐步放寛現時採取的預防措施。

日本進口食物樣本至今全數檢測合格

自去年8月24日起至今日中午，食安中心及漁護署分別檢測了共97,448個日本進口食物樣本，包括61,980個水產及其製品、海藻及海鹽樣本，以及合共21,610個本地漁產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格。