破工廈製冒版煙工場 海關拘7人檢330萬支煙

不法集團在屯門區工廈單位開設製造冒牌香煙生產線，俱為香港常見品牌，部分加上日文健康警告，有人擬圖將冒牌煙偽裝成日本煙供應本地市場。為逃避執法人員發現，闢出起居區域，讓黑工足不出戶在單位生活及工作，以防出入時被發現。海關根據情報採取行動拘捕7人，檢獲330萬支香煙、煙絲及生產機器等，總值2,200萬元。

被捕者中，一人為本地男子，是負責人；其餘3男3女(35至63歲)持雙程證來港。他們於今早在屯門裁判法院提堂，涉處理應課稅品條例適用的貨品罪。