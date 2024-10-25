申訴公署：規劃署對重犯者欠阻嚇 地政總署優先指引欠清晰

新界鄉郊土地違例發展的情況時有發生。申訴專員公署主動調查規劃署及地政總署對土地違例發展的執管行動。公署認為規劃署在處理重複違規個案的阻嚇力度不足，如有業主3年內3次重複違規，直至業主不遵辦第3份通知書才被控。另外，公署指地政總署對個案的優次欠清晰指引，以致屬優先類別的個案未適時處理；已向兩署提16項改善建議。兩署已主動成立合作小組及推出先導計劃，採取聯合執管行動。 申訴專員陳積志昨發布規劃署和地政總署對土地違例發展執管的主動調查行動。他指，新界鄉郊常見的違例發展，如在農業、綠化等地填塘或填土，再將土地作貯物、工場等。2018至2023年間，規劃署每年平均接獲約1,680宗投訴；違規個案每年約425宗。

公署調查發現，有一宗個案，業主3年內共3次進行相同的違例發展，將原本屬於農業地帶的私人土地，改為儲物和停車場用途。規劃署先後3次發出法定通知書，要求糾正。首2份獲得遵辦，直至第3份不獲遵辦才成功檢控業主，被法庭定罪和判處罰款13.7萬元。公署表示，雖然規劃署會把一年內重複違規人士的遵辦期，由一般3個月縮減至1個月，但公署認為相關做法欠阻嚇力；建議在釐定遵辦期限時，納入更多考慮因素，增加違規成本。 地政總署方面，報告提及地政總署的現行指引對判斷個案是否屬優先欠清晰。一個案涉及綠化帶內政府土地被填土及堆放建築廢物，地政總署在接獲規劃署通知的8個多月後才安排巡視。公署留意到，該個案涉及的綠化帶雖非優先類別，但在政府土地非法倒廢物則屬當時訂立的優先類別，最終個案誤定為非優先類別。

兩處已成立合作小組並聯合執管 報告指出，兩署在執管流程及力度上仍有進步空間；跨部門協作的效率亦有待提升。陳積志指，兩署已成立由兩個副署長共同主持的合作小組，並推出先導計劃，選定2個涉及私人農地大規模違例發展，採取聯合執管行動，涉及總面積超過4,500平方米，合共14幅私人農地。截至今年8月，地政總署已成功收回其中11幅私人農地，其餘土地的違規事項已糾正。 規劃署和地政總署接納公署的建議。兩署會進一步完善執管流程和加強執管力度。規劃署會繼續致力打擊違例發展；為應付預期增加的工作量，會繼續精簡其執管程序，加快處理違例發展個案。

地政總署會繼續加強執管工作，並以風險為本的原則釐定處理優次。署方並會檢視現有指引，加強員工培訓，以便適時跟進違規和違契個案。