環球專家及綠色科技 齊聚國際環保博覽 鼓勵實踐可持續發展 致力推動雙碳目標

面對溫室效應對自然環境的破壞，為讓下一代有更好的生活環境，近年全球各國都致力於推動環保及可持續發展，為業界帶來無窮商機。由香港貿易發展局、法蘭克福展覽(香港)有限公司合辦，並由香港特別行政區政府環境及生態局協辦的國際環保博覽2024，將於10月30日至11月2日假亞洲國際博覽館舉行實體展覽，展商和買家亦可由10月23日至11月9日，透過「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行線上洽商。市民可於展覽最後一天的公眾日（11月2日）免費入場，一同參與環保活動，體驗如何實踐環保生活。 為響應國家於2020年訂立的雙碳目標，香港特區政府亦致力於2050年前實現碳中和，環保行業發展亦日趨多元化。今年的國際環保博覽2024，以「推動綠色創科 實現雙碳目標」為主題，展會吸引超過300家、來自11個國家及地區，包括中國內地、香港、澳門、台灣、新加坡、德國、芬蘭、挪威、荷蘭、美國及加拿大等地的展商參與。中國內地的多個省市都有組織展團參展，除了毗鄰香港的多個大灣區城市外，首次參展的安徽館將展出與空氣質素、水處理及水質管理有關技術；以及新能源材料及器材研發、生產及服務；海外展團方面，博覽將首次迎來由挪威創新署支持參與的挪威展團，將展示當地的水質管理及廢物處理等技術。

嶄新綠色能源產品 有效減少碳排放 為實現雙碳目標，發展綠色能源及綠色運輸已成為近全球發展的大趨勢，多個展團和展商將展示新能源相關產品和技術。由香港特區政府環境及生態局等合共12個政府單位組成的展區，將展出本港首輛氫燃料電池洗街車；內蒙古館則會展出綠色環保、生態修復、新能源等多項新技術和方案；加拿大館則帶來包括氫淨化系統和碳捕捉設備等創新的工程解決方案；而在「綠色運輸」展區，則有GMI Motors Ltd和首次參展的廈門金龍旅行車有限公司分別帶來的多款電動車，而晉揚國際(香港)有限公司將會展出直流快充和迷你掛牆式電動車充電樁，以應付不同充電需求。

近年政府致力推動各界發展廢物處理及循環經濟，其中愉富農業科技有限公司除帶來廚餘再生魚飼料，並介紹了漁農養殖的可持續性與再生概念。而首次參展的楠大(香港)科技有限公司亦會展出每日可處理高達36,000公斤廚餘的廚餘生物降解機。於博覽會舉行的第3日更會舉辦「可持續餐廳大獎2024頒獎典禮」，是首個嘉許香港餐飲業實踐碳足跡的獎項，屆時得獎餐廳將分享廚餘處理及其他可持續解決方案。 商界長遠發展 聚焦推動 ESG 相關項目 近年不少企業都以發展ESG項目作為遠投資發展策略，企業將可於今屆博覽會上，全面了解ESG的相關資訊和配套，並發掘合適的項目及解決方案。多家全球領先的認證和顧問公司首次參展，包括香港通用檢測認證有限公司、天祥公證行有限公司、香港德國萊茵技術監護顧問股份有限公司和BSI太平洋有限公司等認證和顧問公司，除會展示檢驗和認證服務外，亦會介紹ESG解決方案和相關培訓計劃，而中國節能環保（香港）投資有限公司亦帶來創新工具ESG AI，可利用大數據分析技術，一鍵生成符合監管要求的ESG報告。 博覽再度獲香港科技園公司支持，將率領園區內10家初創組成展館，展示綠色運輸、循環經濟、能源效益等相關產品和技術。在深受歡迎的「初創專區」，展商Ezygreenpak Ltd將展示可於攝氏90度或以上熱水中完全溶解，沒有任何有害殘留物，為環保包裝創新選擇的水溶性不織布物料；而BSF Innovation Ltd則展示綠色建築材料混合物，從昆蟲殼以及廚餘中提取纖維和鈣，可與傳統建築材料混合製成，能減少約40%碳排放的有機環保磚。

部分展商資料： 香港的3NV Technology Limited將展出空氣品質監測儀，是應用於提供室外環境空氣污染物即時、準確檢測數據的線上監測產品。採用泵送採樣方式，可依實際情況配備多種高精度氣體感測器。

展位：3-C16 香港怡雅實業有限公司提供各種可推肥的餐具和容器，這些產品在使用後可以自然分解。這些產品範疇包括多功能紙杯和杯蓋、熱敏紙卷和環保保鮮膜，助客戶減少浪費並擁抱低碳生活方式，從而促進可持續發展。

展位：6-E18 來自香港的創冷科技有限公司。將展出無電製冷系列產品，通過高效的太陽光反射和中紅外熱輻射實現低於環境溫度的製冷效果，最高降溫42℃，節省能耗高達40%，主要產品無電製冷塗層、薄膜、瓷磚等，廣泛用於建築、電力通信、化工、新能源、物流、儲糧、光伏等行業。

展位：6-F06

3NV Technology Limited | 空氣品質監測儀 | 展位：3-C16 創冷科技有限公司 | 無電製冷系列產品 | 展位：6-F06 怡雅實業有限公司 | 可堆肥餐具和容器 | 展位：6-E18

中國節能環保(香港)投資有限公司的ESG AI ，是將人工智慧技術應用於環境、社會和治理（ESG）領域的一種創新工具。它利用大數據分析、機器學習和自然語言處理等技術，幫助企業更全面、準確地評估和管理ESG風險和機遇，一鍵生成符合監管要求的ESG報告。

展位：6-A16 安徽新宇環保科技股份有限公司，重點服務於城鎮雨污水管網分流、污水處理廠提標改造、工業廢水零排放、中水回用、達標排放治理工程建設及運維、河道（湖泊）水系水環境治理與修復、農村生活污水收集處理、生態宜居人居環境及鄉村振興等投資建設及運維；智能（感知）環保裝備研發生產；大數據可視化智能監管平台投資建設與運營。

展位：6C-18 格瑞環保科技（深圳）有限公司的智能廚餘廢棄物處理設備採用創新的物理處理技術即多效高溫覆疊熱泵烘乾技術，以物理真空乾燥為主要工藝的快速物理處理模式，環境衛生，無二次污染。佔地面積小、高效節能，無臭氣排放，不擾民，適合寸土寸金、人口密度大的城市地域實況。產生的廚餘垃圾無須轉運，就地處理成有機肥原料，可用於制肥或養殖黑水虻，分離出來的油可作為生物柴油，從源頭真正實現垃圾轉廢為寶，實現就地化、減量化、資源化和無害化處理。

展位：3G-02

(資料由參展商提供)

格瑞環保科技（深圳）有限公司 | 智能廚餘廢棄物處理設備 | 展位：3G-02 中國節能環保(香港)投資有限公司 | ESG AI | 展位：6-A16 新宇環保科技股份有限公司 | 水環境治理與修復 | 展位：6C-18

專家雲集國際會議 探討最新環保策略 於首3天博覽會並會舉行「亞洲環保會議」，得到國家生態環境部、國家發展和改革委員會、工業和信息化部等支持，請來多國政府官員、行業領袖及專家，當中包括馬來西亞、老撾、沙特阿拉伯、緬甸、文萊及越南等多個來自「一帶一路」國家及地區的官員，一同探索最新能源佈局、綠色建築科技、和循環經濟等議題。

公眾踴躍參與 同實踐環保生活 於博覽最後一天（11月2日）公眾日則會舉行一系列講座及工作坊，免費開放予公眾人士入場參與。其中於「與環境及生態局局長對話」活動中，將邀請學生與局長對話增進環保知識。此外，亦請來多位行業專家於其他講座，深入討論環境保護議題，分享應對極端氣候的策略和經驗。公眾還可參與環保工作坊，以及於綠色市集Green Mart購買心水環保產品。