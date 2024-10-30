瀑布灣女屍｜消息：女死者被分手激動跳崖 英籍男友驚恐匆匆離開（更新）

【16:00更新】警方今日下午3時帶同以黑布蒙頭、雙上鎖上手銬、腰纏鐵鏈的英籍男子到瀑布灣公園，有探員亦攜同一個巨型黑色布袋到場，料放有假人，方便重組案情，現場亦有大批警員在場，一眾人約逗留約2小時離開。

【16:00更新】香港仔瀑布灣公園周一（28日）發生命案，再有內情曝光。消息指，34歲英籍男疑犯被捕後供稱，周日（27日）晚上11時14分，與女友乘搭的士到瀑布灣，其間他向女友提出分手，女友突然情緒激動，從崖上一躍而下，他慌忙落瀑布底查看，驚見女友載浮載沉面部向下，以為女友已經死去，因為害怕沒報警，慌忙搭的士離去。翌日早上與妻子乘坐高鐵離開香港，至昨日（29日）下午約5時，由廣州搭乘高鐵回港後被捕。 警方調查發現，本周日晚上11時14分，死者與男友在瀑布灣道從的士下車，穿過瀑布灣公園的一條小路走向懸崖。其後，英籍男子匆忙沿樓梯上來，登上的士離開。據悉，男疑犯的口供純粹一面之詞，是否可信仍待警方深入調查。 消息指二人為情侶關係 消息指，被捕男子為英國籍商人，持香港身份證，與36歲港人妻子結婚後來港定居，於鴨脷洲海怡半島居住，夫婦報稱在香港從事小生意，據悉於中環開設咖啡室，與死者於中環認識，其後發展至婚外情，維持逾一年的情侶關係，周日（27日）晚上二人會合後，一同乘的士前往瀑布灣公園相聚。事發後，他沒有即時報警，與妻子在翌日上午匆匆前往內地，故惹起警方懷疑。

事發於周一（27日）早上約7時半，有瀑布灣附近街坊發現女子在瀑布底的水中載浮載沉，遂通知管理員報案。警方和救援人員接報後趕至，當場證實女子死亡。警方發現死者額頭及後腦分別有長2至4厘米的創傷，四肢亦有輕微損傷，而其衣服及財物完整。初步驗屍報告顯示，死者頭部曾被硬物撞擊，之後相信在水中溺斃。 二人相聚男子獨自離去 港島總區刑事總部警司冼國明昨日（29日）晚上交代案情時表示，周日（27日）晚上約11時，她與男被捕人一同乘的士到達現場，上到瀑布頂部；近40分鐘後，男被捕人匆匆乘的士離開，當時女死者未見蹤影，至翌日早上被發現在瀑布底死亡。 男子與妻子一同前往內地 警方迅速鎖定男疑犯身分，但趕至其位於鴨脷洲的住所時，發現他已與妻子一同離港前往內地。至昨日（29日）下午約5時，男疑犯與妻子一同回港，警方隨即涉嫌「謀殺」拘捕男子，並以涉嫌「協助罪犯」拘捕女子。暫時不見兩人有精神病紀錄，「有一啲相關證據無緣無故喺佢身上消失」，「好多嘢我哋覺得係非常之唔合情理」。 死者並非兩名被捕人家庭傭工 警方又指，女死者2021年來港，任職家庭傭工，完約後暫未開始新工作，但並非在兩名被捕人的家中工作。相信她與男被捕人已認識一段時間，但實際相識多久、兩人的關係、以至行兇動機等仍有待調查。警方仍在等候毒理及法證報告，以了解死者有否曾經飲酒或被落藥。