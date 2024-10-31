瀑布灣命案 傳英籍漢與外傭婚外情一年 有人指女友聞分手後墮崖

香港仔瀑布灣公園外傭命案，25歲印尼籍女子魂斷瀑布底，一對夫婦涉案被警方扣查。消息指，持香港身份證的外籍男子與女事主有婚外情，案發當晚到瀑布灣公園談及分手時，女事主情緒激動下墮崖。其後，有人曾到瀑布底了解情況，並報稱相信對方已死亡，感到害怕才離開現場及無報警。
34歲持香港身份證外籍男子及其36歲香港人妻子，警方日前以涉嫌謀殺及涉嫌協助罪犯將他們帶返警署。消息指，男子為英籍商人，與妻子居鴨脷洲海怡半島。
警押男疑犯回現場重組案情
警方昨午3時帶同以黑布蒙頭、雙手鎖上手銬、腰纏鐵鏈的英籍男子到瀑布灣公園，有探員亦攜同一個巨型黑色布袋到場，料放有假人方便重組案情；附近亦有大批警員在場，一眾人約逗留約2小時離開。
案發現場為鄰近華富邨的香港仔瀑布灣公園附近，一名女子在周日早上被發現在水中載浮載沉，救起後證實不治。警方日前交代案情時透露，女事主25歲，來自東南亞地區，來港3至4年，從事家庭傭工工作。
有人報稱案發後太驚無報警
消息指，女事主為印尼籍，2021年抵港，家傭合約完結後暫未開始新合約。英籍漢在中環開咖啡室，二人在中環街上認識，相戀約一年。周日晚上11時，英籍漢與女事主乘的士在瀑布灣道下車，之後穿過瀑布灣公園的小路走上懸崖，期間有人提出分手，女子情緒激動墮崖，有人隨即走到瀑布底查看情況；當時發現女事主面部向水底，在水中無反應，他迅速登上的士離開現場。消息指，有人報稱當時相信對方已死亡，感到害怕才離開現場以及無報警。
警方經調查後曾到英籍漢位於鴨脷洲住所，發現他與妻子周一早上已離港前往內地，至周二下午由廣州乘搭高鐵返港，隨即被截停及拘捕。