瀑布灣命案 傳英籍漢與外傭婚外情一年 有人指女友聞分手後墮崖

香港仔瀑布灣公園外傭命案，25歲印尼籍女子魂斷瀑布底，一對夫婦涉案被警方扣查。消息指，持香港身份證的外籍男子與女事主有婚外情，案發當晚到瀑布灣公園談及分手時，女事主情緒激動下墮崖。其後，有人曾到瀑布底了解情況，並報稱相信對方已死亡，感到害怕才離開現場及無報警。

34歲持香港身份證外籍男子及其36歲香港人妻子，警方日前以涉嫌謀殺及涉嫌協助罪犯將他們帶返警署。消息指，男子為英籍商人，與妻子居鴨脷洲海怡半島。

警押男疑犯回現場重組案情

警方昨午3時帶同以黑布蒙頭、雙手鎖上手銬、腰纏鐵鏈的英籍男子到瀑布灣公園，有探員亦攜同一個巨型黑色布袋到場，料放有假人方便重組案情；附近亦有大批警員在場，一眾人約逗留約2小時離開。