港成功申辦2026年奧委會協會大會　楊潤雄指國際對港籌辦體壇盛事有信心

香港成功申辦協會的2026年國家和地區奧委會協會全體代表大會，文化體育及旅遊局局長楊潤雄對成功申辦感到興奮，並表示結果充分體現國際間對香港籌辦國際體壇盛事的信心，政府會支持和指導中國香港體育協會暨奧林匹克委員會辦好這國際會議，協調相關政府部門、旅遊業界、商界等，彰顯體育、會議展覽和旅遊的協同效應。
港協暨奧委會會長霍震霆表示，今次申辦對香港意義重大，有助促進各國和地區在體育活動交流和合作，並鞏固香港作為體育盛事之都的形象，港協暨奧委會將就舉辦全體代表大會展開籌備工作。
鄭泳舜冀未來吸引大型國際會議來港
立法會議員、民建聯民政及文化體育事務發言人鄭泳舜認為，國際奧協選擇香港作為全體代表大會的舉辦地點，反映本港具備舉行國際大型會議的能力，而今次成功爭取會議落戶香港，反映結合體育、文藝和會議展覽等領域，以策略性方式爭取不同大型活動在香港舉辦的需要。他期望，透過是次經驗，未來吸引更多類似大型國際會議在香港舉行。
另外，楊潤雄在葡萄牙訪問期間，與葡萄牙體育國務秘書會面，亦到訪里斯本的葡萄牙足球協會足球之城，探討兩地合作推動足球發展的機會。他又參觀了足球之城的各項設施，包括訓練和比賽場地、運動醫學和科學的各種配套等。