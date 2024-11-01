港成功申辦2026年奧委會協會大會　楊潤雄指國際對港籌辦體壇盛事有信心

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右）到訪位於里斯本的葡萄牙足球協會足球之城。

香港成功申辦協會的2026年國家和地區奧委會協會全體代表大會，文化體育及旅遊局局長楊潤雄對成功申辦感到興奮，並表示結果充分體現國際間對香港籌辦國際體壇盛事的信心，政府會支持和指導中國香港體育協會暨奧林匹克委員會辦好這國際會議，協調相關政府部門、旅遊業界、商界等，彰顯體育、會議展覽和旅遊的協同效應。

港協暨奧委會會長霍震霆表示，今次申辦對香港意義重大，有助促進各國和地區在體育活動交流和合作，並鞏固香港作為體育盛事之都的形象，港協暨奧委會將就舉辦全體代表大會展開籌備工作。