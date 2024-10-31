港大追蹤研究近9萬糖尿病患者 證控糖減大腸癌肝癌風險

港大醫學院一項追蹤長達十數載的研究發現，糖尿病患者如果血糖控制得宜，患上大腸癌和肝癌的風險，將分別可降低28%和30%。研究結果明確提出嚴格控制血糖，是有效預防大腸癌和肝癌的防癌策略。

糖尿病會使大腸癌和肝癌的風險增加約兩倍。港大醫學院內科學系及臨床腫瘤學系研究團隊，利用醫管局資料庫數據進行全港性研究，辨識出逾14萬名糖尿病患者，再分析和研究臨床資料，比較良好和較差的血糖控制對患者罹患兩種癌症的風險影響，其中糖化血紅蛋白水平(HbA1c)是控制的衡量指標。

研究團隊在2005至2013年的數據，辨識出88,468名新確診糖尿病患者，觀察期中位數為7.2年，當中1,229人患上大腸癌，佔總數1.4%。研究顯示，血糖控制良好，即HbA1c低於7%的患者，患上大腸癌的風險可降低28%，其風險會隨著HbA1c平均水平增加而提高，HbA1c水平逾8.5%，風險便增58%。