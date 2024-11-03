沙田單車節意外頻生 有選手撞向急救站 主辦方認有改善空間

首屆沙田單車節今日(3日)舉行。首場賽事於早上六時半在沙田源禾遊樂場起步，惟比賽進入第二圈後，有選手失控撞向急救站帳篷，隨後多名選手收掣不及。有部分選手倒臥地上接受急救，亦有傷勢較嚴重的選手須送院治理。比賽發生多次意外，牽涉9男2女，大部分輕傷、擦傷，其中兩人要送院。
主辦方：路政署早前重整路面惟清理時間不足
活動主辦方、香港菁新交流協會內務顧問吳啟泰表示，道路凹凸不平，路政署早前有重整路面，但今早清晨4時封路，6時半就比賽，清理時間不足，難免有遺漏，會同當局商討下次如何做得更好。他又指，首次主辦比賽，有不同地方可以改進，但賽道、賽事安全和物料是經裁判團確認。
活動大使、前場地單車世界冠軍黃金寶認為路面符合規格，更比以前好；又指早上有踩過賽道，從運動員角度而言，屬於正常和最容易的賽道，參加者可能較少參加大型賽事和接觸路面的經驗。對於有橫額絆倒選手，他認為情況少見，可能早上風大影響選手騎行。
首屆舉行的沙田單車節分為上午比賽及下午嘉年華兩部份。上午賽事由清晨6時30分起開始上演，環繞沙田城門河畔進行「專業公路繞圈賽」、「城市繞圈挑戰賽」、「沙田區議會同樂盃挑戰賽」等11場單車賽事，獲接近700人報名。所有單車手將穿梭沙田源禾路、沙田鄉事會路、大涌橋路，然後由火炭路(翠榕橋)折返至沙田源禾路作為終點