極端天氣｜近5年60宗攀山拯救個案出動649人 保安局不考慮救援徵費

每逢颱風襲港，都會有市民特地到海邊「追風」，甚至在極端天氣下進行登山及衝浪等戶外活動。
保安局表示，2020年至2024年9月30日期間，在黃色、紅色或黑色暴雨警告，或三號或以上熱帶氣旋警告生效時，消防處、警務處及飛行服務隊曾派員處理由露營或行山等而引致的攀山拯救有60宗，共出動649名人員，其中今年截至9月30日已有21宗，過去5年間位列第二，並出動146人。
未有造成救援人員傷亡
由游泳或滑浪等而引致的遇溺事故共24宗，共出動509名人員，其中2023年遇溺事故高達16宗，出動334名人員。不過，當局表示相關事故未有造成救援人員傷亡。
紅旗下兩人大浪灣衝浪 或被檢控
在本月25日，康文署發現兩名市民在大浪灣泳灘懸掛紅旗而非封閉情況下，進行非法衝浪活動，涉嫌干犯《泳灘規例》，署方正在調查並考慮檢控。
民建聯議員何俊賢於立法會會議作書面質詢表示，有否考慮向因在惡劣天氣下冒險進行戶外活動而遇險求救的市民收取費用，例如負擔一定比例的搜救開支，以起阻嚇作用。
保安局回覆表示，絕不鼓勵市民在惡劣天氣下冒險進行戶外活動，因會對市民自身安全帶來極大風險，也會危及救援人員。當局說市民生命至關重要，政府會在任何情況下為遇險或有需要人士提供有效、可靠、高效的緊急服務，絕不希望因任何原因，包括徵費而窒礙市民使用緊急召喚服務。