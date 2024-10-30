梁振英再狙擊造地計劃　質疑「煲糖水要儲十斤糖？」

全國政協副主席、前行政長官梁振英早前指出，政府大量造地需防止供過於求，以免產生負資產問題。行政長官李家超昨日(30日)回應強調，土地供應主導權必須在政府手中，並指出造地和供應是兩回事。梁振英今日(30日)再在社交平台發文，以煲糖水作比喻反駁，反問特首李家超：「經常煲糖水，廚房要儲十斤糖？」

梁振英質疑：「如果土地和房屋供應、以及供應前的開發是越多越好，而且不計成本，是不是應該在地圖上再劃多幾個填海區？如果不是，多幾個和少幾個的根據在那裏？做計劃的量化估算不一定準確，但供需都必須量化，而且要細化。」

他以煲糖水作比喻稱：「打個比喻，煲糖水一定要放糖，但糖是不是越多越好？越早買越好？一家人經常煲糖水，廚房要儲十斤糖嗎？這也是量和時間的拿揑問題。」

李家超：造地及供應是兩回事

特首李家超昨日在行會表示，土地供應主導權必須在政府手中，否則主導權會落入「利益藩籬的控制」，不符市民和香港利益。他強調「造地及供應是兩回事」，稱「有錢可以運用，也可以將多餘的錢放在銀行，不是一定要花光，造地同樣道理」。政府會按數據判斷整體房屋需要，重申造地決心不變。